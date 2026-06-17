Сколько времени нужно Украине, чтобы начать производство ракет для Patriot: ответ эксперта

Всё зависит не только от политического решения, отметил эксперт.

Помимо США, ракеты для Patriot также производятся в Японии. Кроме того, уже в этом году такое производство должно начаться и в Германии. Об этом в эфире Radio NV рассказал Михаил Люксиков, главный редактор "Милитарного", комментируя вопрос о том, насколько быстро Украина могла бы начать такое производство в случае получения лицензии от США.

"Если говорить о производстве именно этих перехватчиков в Германии, то у них на это ушло около пяти лет", – сказал Люксиков.

В то же время он подчеркнул, что этот срок зависит от многих факторов. В частности, в Германии долгое время ушло на заключение предварительных соглашений о покупке этих ракет в будущем.

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"Вы же не будете строить завод, у которого никто не будет заказывать продукцию. Соответственно, долгое время еще шли согласования. И в конце прошлого года или в начале этого в Германии появился крупный заказ – там около тысячи ракет. То есть это на определенный период работы предприятия, чтобы его загрузить", – добавил Люксиков.

Лицензии на производство Patriot в Украине – что известно

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. В частности, во время встречи "Большой семерки" президенты обеих стран обсудили этот вопрос и договорились, что дальше над этим будут работать их команды.

По данным СМИ, после рассмотрения этого вопроса Вашингтон не дал разрешения на производство систем противовоздушной обороны Patriot в Европе. Официально об отказе США не сообщали.

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