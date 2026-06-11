400 компаний и годы работы: почему ракета Patriot так долго идет с завода на фронт, - WSJ

Производство одной ракеты занимает более двух лет и зависит от сотен поставщиков по всему миру.

Современные ракеты-перехватчики Patriot могут уничтожать воздушные цели за считанные секунды, однако их производство занимает более двух лет. Несмотря на планы США резко увеличить выпуск этих боеприпасов, производители предупреждают: быстро нарастить объемы не удастся из-за сложных цепочек поставок, нехватки персонала и производственных ограничений, пишет The Wall Street Journal.

В этом году Пентагон и компания Lockheed Martin договорились более чем втрое увеличить выпуск новейших ракет PAC-3 MSE – примерно до 2 тысяч единиц в год. Однако достичь такого показателя производитель планирует только в конце десятилетия.

Ситуацию осложняет истощение запасов из-за военных операций США, продолжающейся войны в Украине и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время количество заказов от союзников Вашингтона остается рекордным.

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По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), восстановление запасов Patriot до уровня, существовавшего до войны с Ираном, может занять не менее трех лет.

Почему ракеты производятся так долго

Основная проблема заключается в сложности производственного цикла. В создании одной ракеты участвуют более 400 компаний.

Процесс начинается после заключения контракта с Пентагоном. Далее производители комплектующих согласовывают цены, заказывают сырье и запускают производство отдельных элементов.

Среди ключевых подрядчиков:

Boeing изготавливает элементы головки самонаведения, электронику и проводку;

L3Harris производит ракетные двигатели, сопла и топливные компоненты;

Lockheed Martin осуществляет финальную сборку ракеты.

Непосредственная сборка на заводе в Арканзасе занимает около шести недель, однако только после того, как все необходимые детали поступят на предприятие.

Узкие места в производстве

Одной из самых больших проблем остаются инвестиции в новые мощности. Строительство и оснащение новых производственных линий длится годами. Например, расширение одного из заводов Boeing заняло более двух лет, а новые мощности L3Harris заработают только в следующем году.

Не менее сложным является поиск работников. По данным Lockheed Martin, подбор и обучение специалистов для критически важных должностей занимает около шести месяцев. Часть персонала также должна получить допуск к работе с секретными программами.

Одна деталь может затормозить всю систему

Более 80% поставщиков второго уровня работают сразу на несколько ракетных программ. Из-за этого резкое увеличение производства Patriot может создать дефицит комплектующих для других видов вооружения.

Дополнительной проблемой является использование некоторых электронных компонентов, которые уже считаются устаревшими на гражданском рынке. Это заставляет американских производителей зависеть от дорогих иностранных поставщиков.

Особенно критическим элементом является головка самонаведения ракеты – система, которая позволяет перехватчику обнаруживать и сопровождать цель. Ее производство сосредоточено на одном предприятии Boeing.

"Слаженная работа"

Оборонные компании уже пытаются ускорить производство. Boeing устанавливает роботизированные системы и ищет новых поставщиков электронных компонентов. L3Harris расширяет сеть производителей ракетных двигателей.

"Необходимо, чтобы вся экосистема работала слаженно", – заявил генеральный директор L3Harris Крис Кубасик.

По его словам, если производство ракет увеличивается в четыре раза, в столько же раз необходимо нарастить выпуск корпусов, воспламенителей, клапанов и других компонентов. Именно поэтому даже при наличии финансирования быстро ликвидировать дефицит Patriot пока невозможно.

Ракеты Patriot – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина нашла возможность получить ракеты-перехватчики, в том числе к зенитно-ракетным комплексам Patriot, у которых истекает срок годности.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский просит президента США Дональда Трампа разрешить предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что Украина может сама производить ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, но это потребует достаточно длительного времени.

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