Зеленский присоединится к следующему саммиту G7, - Politico

Президент Украины присоединится к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" (G7), который состоится в июне во Франции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Отмечается, что Зеленский присоединится к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите в Эвиан-ле-Бен.

По словам одного из собеседников издания, президент Украины планирует обсудить вопросы военной дипломатии и противовоздушной обороны для противодействия ракетным ударам России.

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Кроме того, в издании напомнили, что в марте советник президента Франции Эмманюэля Макрона заявлял о том, что Зеленский не приглашен на саммит, который состоится 15–17 июня. Пресс-секретарь Елисейского дворца не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Зеленский призвал Кремниевую долину к сотрудничеству в сфере оборонных технологий и ИИ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в углублении сотрудничества с американскими технологическими компаниями в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США обладают взаимодополняющими преимуществами. По его словам, американские компании владеют передовыми ИИ-технологиями, тогда как Украина накопила уникальный практический опыт применения беспилотных систем.

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