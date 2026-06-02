Массированный удар может случиться и сегодня ночью, – Зеленский

Этой ночью снова может произойти массированный удар России по Украине. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил о последствиях прошлой ночи.
"Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги", – призвал он.
В то же время, напомнил глава государства, в ночь на 2 июня по нашей стране был нанесен удар с применением более 70 ракет и более 650 дронов. Днем россияне продолжили атаки еще около 100 дронов.
"К сожалению, уровень снабжения нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. 130 человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, среди них двое детей", – подчеркнул Зеленский.
Иностранные компоненты
Говоря об ударах "Шахедами" и "Цирконами", он подчеркнул, что "каждый из этих дронов, все типы российских ракет вообще не могут производиться без компонентов, которые завозят из других стран".
"То есть в каждом из таких ударов есть, может, хоть и неосознанное, но все же соучастие тех, кто работает на Россию, кто обеспечивает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции и искать не просто один или два, а тысячи компонентов, без которых российское военное производство просто остановится", – сказал Зеленский.
Он добавил, что пять ракет "Калибр" – это 145 таких компонентов, 33 "Искандера" – 1 тысяча 122 компонента, 650 ударных дронов различных типов – это более 17 тыс. компонентов.
"Масштабные схемы, чтобы обойти санкции. И это абсолютно реальное соучастие в убийствах", – отметил президент.
Следующие цели России
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что одним из ключевых направлений для дальнейших ударов россиян по Украине были выбраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Он отметил, что речь идет о военных, политических и пропагандистских ударах.
По словам главы государства, Россия определяет как стратегическую угрозу для себя способность Украины разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты.