Зеленский призвал Кремниевую долину к сотрудничеству в сфере оборонных технологий и ИИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в углублении сотрудничества с американскими технологическими компаниями в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.
В программе "Face the Nation" на канале CBS News глава государства подчеркнул, что Украина и США обладают взаимодополняющими преимуществами. По его словам, американские компании владеют передовыми ИИ-технологиями, тогда как Украина накопила уникальный практический опыт применения беспилотных систем и других инноваций непосредственно на поле боя.
Зеленский отметил, что такое сочетание технологических возможностей и боевого опыта может стать одним из самых мощных партнерств в мире в сфере оборонных технологий.
Украина за последние годы значительно нарастила производство и использование беспилотников, а также средств противодействия дронам. Собственные разработки позволяют украинским силам наносить удары по целям далеко за линией фронта, а полученный опыт привлекает все большее внимание международных производителей вооружений.
"Американские технологические компании обладают множеством интересных технологий искусственного интеллекта, которых у нас нет. А у нас есть многое, чего нет у них, благодаря нашему боевому опыту. Я считаю, что это сотрудничество может стать масштабным и самым мощным в мире", – заявил Зеленский.
В то же время в США стремительно развивается сектор оборонных технологий, который активно использует возможности искусственного интеллекта и автономных систем. В частности, значительные инвестиции привлекают компании, работающие над беспилотными платформами и новыми видами высокотехнологичного вооружения.
Президент Украины подчеркнул, что сейчас настало время переходить от обсуждений к практическому сотрудничеству и реализации совместных проектов в кратчайшие сроки.
Использование дронов с ИИ в войне против России
Напомним, как пишет Forbes, новейшие украинские БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта начали массированно уничтожать логистику россиян в глубоком тылу. Таким образом удалось превратить сухопутный мост в оккупированный Крым в настоящую ловушку.
Также вместо классических штурмов Украина использует дроны, способные выполнять высокотехнологичные операции. Эти БПЛА, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, становятся главным инструментом зачистки закрытых помещений, в которых прячутся оккупанты.