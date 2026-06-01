Зеленский призвал Кремниевую долину к сотрудничеству в сфере оборонных технологий и ИИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в углублении сотрудничества с американскими технологическими компаниями в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.

В программе "Face the Nation" на канале CBS News глава государства подчеркнул, что Украина и США обладают взаимодополняющими преимуществами. По его словам, американские компании владеют передовыми ИИ-технологиями, тогда как Украина накопила уникальный практический опыт применения беспилотных систем и других инноваций непосредственно на поле боя.

Зеленский отметил, что такое сочетание технологических возможностей и боевого опыта может стать одним из самых мощных партнерств в мире в сфере оборонных технологий.

Украина за последние годы значительно нарастила производство и использование беспилотников, а также средств противодействия дронам. Собственные разработки позволяют украинским силам наносить удары по целям далеко за линией фронта, а полученный опыт привлекает все большее внимание международных производителей вооружений.

"Американские технологические компании обладают множеством интересных технологий искусственного интеллекта, которых у нас нет. А у нас есть многое, чего нет у них, благодаря нашему боевому опыту. Я считаю, что это сотрудничество может стать масштабным и самым мощным в мире", – заявил Зеленский.

В то же время в США стремительно развивается сектор оборонных технологий, который активно использует возможности искусственного интеллекта и автономных систем. В частности, значительные инвестиции привлекают компании, работающие над беспилотными платформами и новыми видами высокотехнологичного вооружения.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас настало время переходить от обсуждений к практическому сотрудничеству и реализации совместных проектов в кратчайшие сроки.

Использование дронов с ИИ в войне против России

Напомним, как пишет Forbes, новейшие украинские БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта начали массированно уничтожать логистику россиян в глубоком тылу. Таким образом удалось превратить сухопутный мост в оккупированный Крым в настоящую ловушку.

Также вместо классических штурмов Украина использует дроны, способные выполнять высокотехнологичные операции. Эти БПЛА, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, становятся главным инструментом зачистки закрытых помещений, в которых прячутся оккупанты.

