Сырский впервые публично отреагировал на отставку Федорова

Он пожелал ему и впредь оставаться "в команде Украины".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожелал Михаилу Федорову после отставки с поста министра обороны Украины и в дальнейшем оставаться "в команде Украины". Об этом он написал в Telegram.

"Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и впредь оставаться в команде Украины", – говорится в сообщении.

Также он отметил, что гордится тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году удалось отстоять Киев.

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"И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения", – написал Сырский.

По его словам, чтобы такие мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине, необходимо сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая "сейчас демонстрирует конкретные результаты".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться в команде и стать советником. Однако он отказался от предложения.

По словам Федорова, он семь лет рядом с президентом проводил реформы и находился в тех "горячих точках трансформации страны", куда его отправляли.

Федоров также рассказал, что предлагал заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на начальника Генштаба Андрея Гнатова.

По его словам, такие кадровые решения необходимы, если Украина хочет победить врага асимметрично, с минимальными потерями, при этом сильные лидеры и командиры будут развиваться, а не подавляться.

После отставки Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины все правительство ушло в отставку, в том числе и Федоров с поста министра обороны Украины. Президент Владимир Зеленский не выдвигает его кандидатуру вновь.

Сегодня, 16 июля, в Киеве и других городах часть людей вышла на акции, призывая Зеленского вернуть Федорова в Министерство обороны.

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