Мужчина потратил $18000 на солнечные панели для дома и двух электромобилей: стоило ли оно того

Отмечается, что прибыль во втором году значительно выросла.

Все больше людей ищут способы получать энергию экологически безопасным и дешевым способом. Житель Великобритании потратил за два года 18 057 долларов на обеспечение электроэнергией своего дома и двух электромобилей с помощью солнечных панелей и аккумуляторных батарей.

Издание supercarblondie выяснило, сколько денег можно сэкономить.

Ведущий YouTube-канала Considered Дейл установил солнечные панели ещё в апреле 2024 года. Помимо солнечной батареи мощностью 5,16 кВт, состоящей из 12 панелей и установленной на крыше с ориентацией на юг, он установил гибридный инвертор мощностью 5 кВт и две батареи емкостью 9,5 кВт·ч. В общей сложности это обошлось ему в 18 057 долларов.

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Стоит учесть, что потребление в доме было довольно-таки высоким, ведь там проживали два человека, работающие удаленно с 9:00 до 17:00. Кроме того, семья использовала два электромобиля. За последние два года дом потреблял более 46 МВт·ч электроэнергии.

"Даже с солнечными панелями и аккумуляторами энергосеть по-прежнему выполняет значительную часть работы в доме. И я думаю, что это важная часть, потому что речь никогда не шла о полном отказе от энергосети. Речь идет о том, чтобы уменьшить нашу зависимость от нее", - рассказал Дейл.

Солнечные панели выработали более 9 МВт·ч, при этом доля собственного потребления составила 82,6%. Это означало, что 82% энергии было использовано в доме, а не передано в сеть.

Хотя объем выработки солнечной энергии практически не изменился между первым и вторым годом, финансовая прибыль во втором году значительно выросла. В первый год Дейл получил доход в размере 2 371 доллар, который во второй год вырос до 2 758 долларов.

Ранее УНИАН писал, что мужчина построил яхту на солнечных панелях и прожил на ней более 250 дней.

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