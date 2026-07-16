Зеленский предложил Федорову остаться в команде, но он отказался

Федоров отметил, что после назначения на должность министра обороны предлагал президенту сменить главнокомандующего ВСУ.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться в команде и стать советником. Однако он отказался от этого предложения. Об этом Федоров рассказал во время брифинга по итогам своей работы на должности.

"У нас вчера был нормальный разговор с президентом. Он предложил стать советником или найти какой-то другой способ остаться в команде. Я от должности советника отказался. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности и так далее", – сказал он.

По словам Федорова, он семь лет рядом с президентом проводил реформы и находился в тех "горячих точках трансформации страны", куда его отправляли.

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Конфликт с Сырским

Федоров также рассказал, что предлагал заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на начальника Генштаба Андрея Гнатова.

"Какие решения были предложены? Это кардинальные кадровые решения: смена и главнокомандующего, и начальника Генерального штаба... У нас нет другого выхода, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, где сильные лидеры и командиры будут развиваться, их не будут подавлять", – сказал он.

Федоров отметил, что после назначения предлагал президенту сменить главнокомандующего.

"Кого предлагал? Я сказал президенту, что этот выбор должен сделать он... Это должно быть его решение, а не мое. Есть система аналитики: как движется фронт, кто несет ответственность за фронт – все это в системе, и можно сделать выводы, пообщаться и выбрать как главнокомандующего, так и начальника Генштаба", – пояснил министр.

По словам экс-министра, он был готов сотрудничать с Сирским:

"На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сирского, – это его решение как Верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент – украинский народ, а не кто-то другой, и поэтому приходится работать".

В то же время, как продолжил Федоров, его команда столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.

"И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов открыто и прямо говорить обо всех проблемах. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию… Это привело к тому, что по сути он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чём заключается задача главнокомандующего, он придумал, как расколоть страну", – рассказал он.

Дальнейшая деятельность

Кроме того, Федоров, говоря о возможном дальнейшем сотрудничестве с Сирским в случае повторного назначения, заявил, что ему не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром обороны.

"Я никогда не выдвигал условий. Мне не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром обороны. Мне нужна эта должность, чтобы победить в войне. В такой конструкции победить в войне – лично я не знаю, как", – отметил он.

Отставка Михаила Федорова – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский не планирует повторно выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны.

В частности, Зеленский объяснил депутатам фракции "Слуга народа", что решил уволить Федорова с поста министра обороны из-за затянувшегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам одного из депутатов, во время встречи президенту было непросто объяснять свое решение.

Как отмечают источники "Украинской правды", главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба. По словам депутатов, президент пояснил, что Федоров и военное командование по-разному видят развитие оборонной сферы.

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