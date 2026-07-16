Зеленский назначил временного исполняющего обязанности министра обороны

После того как будут выполнены все необходимые юридические процедуры, он обратится к парламентариям с просьбой поддержать Хмару на посту министра обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре временно возглавить Министерство обороны – до официального назначения на эту должность.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что они с Хмарой обсудили проведение дальнобойных операций против России, а также обеспечение подразделений и Сил обороны Украины необходимыми средствами.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", – заявил президент.

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