Рада утвердила новый состав Кабмина: кто теперь в правительстве

Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.
Речь идет о принятии Постановления о формировании состава Кабинета министров Украины и освобождении от должностей членов Кабмина, находящегося в отставке (№15415). За это решение проголосовали 264 народных депутата.
Против проголосовали 15 депутатов, воздержались – 19, а не голосовали – 20. Ни одного голоса "за" не дала "Европейская солидарность", "Батькивщина" – только один, а фракция "Голос" – два.
От "Слуги народа" – 193 "за", от "Платформы за жизнь и мир" – 16, от "Восстановления Украины" – 14, от "Партии "За будущее" – 14, от "Довіри" – 17.
Данным постановлением предусматривается назначить:
- Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины;
- Татьяну Бережную – на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры;
- Всеволода Ченцова – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Виталия Безгина – на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Матвея Бидного – на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Андрея Бутенко – на должность министра образования и науки Украины;
- Ивана Выговского – на должность министра внутренних дел Украины;
- Тараса Высоцкого – на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Калашника – на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Виталия Кима – на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Кравченко – на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко – на должность министра финансов Украины;
- Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;
- Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Оксану Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.
Увольнения
В то же время данным постановлением в связи с формированием нового состава правительства предусматривается увольнение с должностей членов Кабмина, находящихся в отставке:
- Шмыгаля – с должности первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики;
- Бережную – с должности вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины – министра культуры Украины;
- Алексея Кулебу – с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины;
- Тараса Качку – с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Бидного – с должности министра молодежи и спорта Украины;
- Наталью Калмыкову – с должности министра по делам ветеранов Украины;
- Игоря Клименко – с должности министра внутренних дел Украины;
- Оксена Лисового – с должности министра образования и науки Украины;
- Ляшко – с должности министра здравоохранения Украины;
- Марченко – с должности министра финансов Украины;
- Андрея Сибигу – с должности министра иностранных дел Украины;
- Алексея Соболева – с должности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Улютина – с должности министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Михаила Федорова – с должности министра обороны Украины.
Кроме того, депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий народных депутатов Безгина и Маслова (оба из "Слуги народа"), которые теперь переходят на работу в правительство.
Новый премьер и протесты в поддержку Федорова
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста в ряде регионов Украины против увольнения Федорова с должности министра обороны.
Так, глава государства отметил, что даже во время войны люди имеют право выходить на улицы и выражать свою точку зрения. По его словам, это проявление свободы и демократии.
Ранее сегодня, 16 июля, Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Это решение поддержали 289 народных депутатов.