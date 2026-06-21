'Это делал Орбан, и это плохая история': Зеленский об обострении с Польшей

Во время первой встречи Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии.

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить украинского президента ордена Белого Орла из-за внутриполитической борьбы. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН.

"Я вижу в этом исключительно начавшийся избирательный процесс. У них в 2027 году выборы. Президент Кароль Навороцкий борется за кресло премьера, чтобы его партия победила премьера Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Навороцкий продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет "разжигания ненависти к украинцам".

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"Это то, что делал Орбан. Это плохая история. Считаю, что она закончится плохо", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "на ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды, потому что это в перспективе приведет к ухудшению отношений между странами и народами".

Зеленский рассказал, что во время первой встречи с Навроцким в Польше тот подарил ему книгу о Волынской трагедии: "Я приехал к нему, и его подарок мне при рукопожатии – книга о Волынской трагедии. Я не говорил об этом. Сейчас мы говорим об этом открыто, потому что он предпринимает шаги, которые я считаю неправильными".

Он добавил, что у Навроцкого "не монархия, а демократия", и посоветовал полякам строить отношения с Украиной, которая сейчас защищает Европу, включая Польшу. Также президент добавил, что украинские бойцы самостоятельно выбрали название для своего подразделения и решили назвать его в честь Героев УПА.

Орден Белого Орла Владимира Зеленского – что известно

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений название "Герои УПА". Навроцкий заявил, что в польско-украинских отношениях есть "границы, которые нельзя переступать", и что для "большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за преступления против польских граждан во время Второй мировой войны".

Президент Украины вернул орден Навроцкому, отправив его "Новой почтой". Вслед за ним о решении вернуть ордена Белого Орла заявили бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Добавим, что Зеленский получил высшую награду Польши в апреле 2023 года из рук Анджея Дуды – за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности.

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