Стефанишиной избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной меру пресечения – залог в размере шести миллионов гривен. Об этом сообщает "Суспильне".
Кроме того, согласно решению суда, она обязана являться по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.
Следующее судебное заседание назначено на 10 октября в 15:00.
После суда экс-посол заявила, что не имеет ни 13, ни 6 млн грн, но будет искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог.
Что касается того, будет ли она обжаловать решение суда, то, по словам Стефанишиной, сначала ей нужно проконсультироваться с адвокатами.
Дело Стефанишиной – что известно
Как сообщал УНИАН, в июле 2025 года САП открыла производство по фактам, изложенным в материалах СМИ о возможных злоупотреблениях должностных лиц АРМА. В этой истории фигурирует семья Стефанишиной. Тогда в прокуратуре заявили, что о подозрении в указанном уголовном производстве никому не сообщалось.
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной, которую подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США своим указом от 3 июля.
Она занимала эту должность с 27 августа 2025 года.
5 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили ей новое подозрение.