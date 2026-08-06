Новые окаменелости, обнаруженные в Испании, свидетельствуют о каннибализме первых европейцев

На многих из обнаруженных останков, а именно на останках молодых и взрослых особей, были обнаружены следы порезов.

Более двух десятков новых окаменелостей предков человека, обнаруженных в пещере Гран-Долина в Испании, свидетельствуют о том, что эти первые европейцы, скорее всего, практиковали каннибализм 850 тысяч лет назад. Об этом пишет The Independent.

"В ходе продолжающихся раскопок было установлено, что на останках взрослых особей Homo antecessor, похороненных здесь, сохранились следы порезов, образовавшиеся при обработке тел, что указывает на то, что они стали жертвами каннибализма. Эти находки проливают больше света на биологию, развитие, социальные отношения и поведение Homo antecessor примерно 850 000 лет назад", - отмечается в материале.

В пещере ученые обнаружили несколько окаменелых костей предков человека, а именно фрагмент височной кости, несколько позвонков, фаланги рук и ног, три зуба и длинные кости, такие как первая внутренняя кость предплечья, которая когда-либо была найдена в этом месте, а также фрагменты костей ног - голени, бедра и плеча.

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"Каждый сезон раскопок помогает нам сложить пазл, в котором до сих пор не хватает многих частей. Увеличение количества особей, а особенно появление большего числа взрослых особей, позволяет нам начать понимать эту популяцию с гораздо более полной точки зрения, чем когда-либо прежде. Впервые мы можем рассмотреть её демографическую структуру с таким уровнем репрезентативности, которого у нас просто не было до сих пор", - отметил соруководитель раскопок Андреу Олле.

По словам ученых, по сравнению с предыдущими находками окаменелостей количество взрослых особей, зафиксированных на этом месте, значительно возросло.

Ученые отмечают, что это помогло лучше реконструировать популяцию вида, сделав ее гораздо более сбалансированной и демографически репрезентативной.

Многие из обнаруженных останков, а именно молодых и взрослых особей, имели следы порезов, образовавшихся во время обработки тел, что свидетельствует о каннибалистических практиках среди этой популяции.

"Обнаружение большего количества взрослых особей, у некоторых из которых также имеются порезы, свидетельствует о том, что каннибализм не ограничивался только молодыми особями. Однако, что еще важнее, это даёт нам гораздо более репрезентативную картину популяции для понимания биологии, демографии и поведения Homo antecessor", - подчеркнула Пальмира Саладие, исследовательница Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES).

Также в пещере ученые обнаружили каменные орудия, изготовленные из кремня, кварцита, песчаника и кварца, а также останки гиен, бобров, оленей, биков, лошадей и носорогов.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее в Англии обнаружили уникальную римскую виллу. Самой ценной находкой стала многоцветная римская мозаика, сложенная из тысяч мелких каменных кубиков в виде цветочного орнамента.

Также сообщалось, что ученые обнаружили окаменелость возрастом 245 миллионов лет. Отмечается, что помимо почти полного скелета, в образце сохранилась значительная часть пищеварительной системы, что делает его самым древним из известных окаменелостей рептилий с практически неповрежденным пищеварительным трактом.

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