Трогательные пожелания и картинки с Преображением поднимут настроение родным.

6 августа по новому стилю верующие отмечают Преображение Господне - большой христианский праздник с интересными украинскими обычаями. В народе он известен как Яблочный Спас. В церкви сегодня святят продукты и колоски, а все православные обмениваются поздравлениями. Мы рассказали, как красиво и необычно поздравить родных, и чего им можно пожелать в такой светлый день.

Поздравления на Преображение Господне - картинки и проза

Поздравляю с большим праздником! Желаю Божьего благословения во всех делах, защиты от зла и недругов, мирной и наполненной счастливыми событиями жизни. Пусть каждый прожитый день будет сладким, как мед, и полезным, как яблочко.

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Поздравляю с Преображением Господним. В этот светлый день желаю, чтобы всегда и во всем ощущалась поддержка Бога. Пусть он направит на верный жизненный путь и отведет любые невзгоды. Радостных мгновений, бесконечного вдохновения и успеха во всех начинаниях. И, конечно, мирного неба!

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Отправляю свои искренние поздравления с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю мирных и спокойных лет жизни в любящем семейном кругу. Никогда не знать горя и неудач, получать только хорошие вести и находить что-то хорошее в каждом новом прожитом дне.

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С Преображением! Мирного неба, счастливого будущего, светлой надежды и семейной гармонии. Пусть судьба преподносит приятные сюрпризы и притягивает хороших людей. И пусть жизнь будет похожа на спелое яблоко - яркая, сочная и сладкая!

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Поздравляю с Яблочным Спасом и Преображением! Пусть душа радуется этому чудесному празднику, а сердце наполняется счастливым теплом. Пусть будет спокойно и уютно в доме, легко на душе и тяжело в кошельке. Желаю, чтобы тебя окружало только добро!

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Отправляю светлое поздравление с Преображением Господним. Желаю крепкой веры, что помогает развеять все страхи и сомнения. Также хочу пожелать постоянного присутствия Бога, чтобы он помогал достигнуть желаемого и отвечал на все молитвы. Здоровья, любви, достатка и настоящих чудес!

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