В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших российских НПЗ (видео)

Российский Ярославль 6 августа атаковали дроны, OSINT-аналитики пишут о прилете по огромному нефтеперерабатывающему заводу.
Губернатор области заявил об атаках БПЛА и о перекрытии выезда из города в сторону Москвы. Местные жители в сети публиковали кадры со звуками взрывов, а затем – столбы черного дыма в нескольких местах.
Как пишет Astra, в результате атаки горит НПЗ "Славнефть-ЯНОС" (Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод).
Этот НПЗ входит в пятерку крупнейших НПЗ России и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год.
Завод производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.
Украинские дроны уже не единожды атаковали этот НПЗ, в частности, только в 2026 году он несколько раз горел после ударов.
Удары по России
Как пишет Politico, отношения в сфере обмена разведывательной информацией между США и Украиной значительно улучшились с марта 2025 года, и это помогло Киеву получить преимущество в войне против РФ
В СБУ отчитались о результатах 40-дневной операции против России.
За это время было нанесено более 100 успешных ударов по стратегически важным российским объектам. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, авиабазы, средства ПВО, командные пункты оккупантов, военные корабли и танкеры "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики РФ.