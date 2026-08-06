Число вылетов авиации НАТО из-за угрозы России возросло на 250%

Причиной послужила активность российской авиации.

Количество вылетов истребителей НАТО в июле 2026 года из-за российской угрозы выросло на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Объединенное командование Объединенных сил НАТО в Брюнсуме (Нидерланды).

"Причина? Российские военные самолеты неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и сигнала транспондера, вынуждая наши истребители взлетать, перехватывать и идентифицировать их. Каждый вылет на перехват доказывает, что мы находимся в состоянии готовности. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", – подчеркнули в командовании.

Угроза НАТО со стороны РФ

Напомним, ранее британская разведка заявляла, что РФ готовит прямое противостояние со странами НАТО уже в ближайшие месяцы. Этому, по данным разведки, способствует уверенность РФ в том, что США увязли в войне на Ближнем Востоке и не придут на помощь европейским партнерам.

Видео дня

О том, что РФ готовит нападение на европейские страны, писали и ряд западных СМИ. В частности, Independent отметил сразу три признака подготовки Путина к этой войне. Среди них – вера Путина в то, что война в Украине подходит к концу, а также масштабная кампания Москвы по дезинформации и дестабилизации Европы.

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