Налоговая будет отслеживать поездки украинцев за границу: кому уделят больше внимания

Данные о пересечении границы станут одним из критериев определения налогового резидентства, однако сами по себе частые поездки не являются основанием для претензий.

Информация о пересечении государственной границы может использоваться Государственной налоговой службой при определении налогового резидентства украинцев. В то же время сам факт частых поездок за границу не означает автоматических проверок или претензий со стороны налоговых органов. Об этом в блиц-интервью РБК-Украина сообщила налоговый консультант Александра Томашевская.

По её словам, если человек утверждает, что постоянно проживает за границей, но регулярно возвращается в Украину, количество таких поездок может учитываться как один из факторов, свидетельствующих о более тесной связи со страной.

В то же время эксперт подчеркнула, что налоговые органы будут оценивать не только информацию о пересечении границы. Также будут учитываться и другие обстоятельства: наличие жилья в Украине, место проживания семьи, страна, где человек работает, получает доход или ведет бизнес.

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По словам Томашевской, если семья проживает вместе с человеком за рубежом, это является весомым аргументом в пользу того, что именно там находится центр его жизненных интересов. Зато работа или предпринимательская деятельность в Украине могут свидетельствовать об обратном.

Эксперт также отметила, что одним из способов ослабить аргументы о тесной связи с Украиной может быть снятие с регистрации по месту жительства. Однако она предупредила, что такое решение имеет серьезные последствия, в частности требует уведомления банков и влияет на ряд практических вопросов.

Кроме того, Томашевская обратила внимание на распространенное заблуждение относительно автоматического обмена налоговой информацией. По её словам, если человек постоянно проживает и работает в другом государстве вместе с семьёй, то именно эта страна, как правило, является его налоговым резидентом, а значит, информация о нём не должна автоматически передаваться Украине в рамках международного обмена.

Эксперт рекомендует украинцам, сомневающимся в своем налоговом статусе, ориентироваться прежде всего на нормы законодательства, а не на отдельные публичные разъяснения или посты в сети.

Напомним, Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба ввели автоматизированный обмен информацией. В ведомствах подчеркивали, что нововведение не меняет правил пересечения границы, однако должно помочь более эффективно выявлять возможные налоговые нарушения.

Пересечение границы – главные новости

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба внедрили электронный обмен информацией с автоматизированным доступом к собственным системам. Теперь налоговая служба будет оперативно получать информацию о пересечении гражданами государственной границы.

В налоговой службе подчеркивают, что нововведение не означает появления новых проверок или ограничений для граждан. Правила пересечения государственной границы также остаются неизменными.

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