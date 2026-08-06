Одно движение изменит и цифру, и знак: задача со спичками для проверки IQ

Чтобы решить эту головоломку, нужно быть очень сосредоточенным.

Математические головоломки со спичками бросают вызов вашему логическому мышлению и внимательности. Для их решения не обязательно иметь какие-то глубокие математические знания, достаточно элементарного понимания математических операций. Однако это вовсе не значит, что такие задания легкие – на самом деле, они могут поставить в тупик практически любого.

УНИАН предлагает вам бросить вызов своим способностям и проверить свой IQ с новой головоломкой.

На картинке ниже из спичек составлен пример из спичек 9 + 3 × 2 = 2. Если правильно произвести все математические операции, то становится ясно, что он не имеет смысла – 2 в результате никак не получается.

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Вам необходимо исправить это, переставив одну спичку, и на это у вас есть всего 7 секунд. Попробуйте справиться за отведенное время и доказать свою гениальность.

Никаких спичек в задании убирать и добавлять нельзя, все решается всего одним простым движением. Обращайте особое внимание на правильный порядок математических операций.

Это задание довольно сложное, и на самом деле только 1% людей способны решить загадку и уложиться в отведенное время.

Эта головоломка тренирует внимательность, умение быстро думать и логические способности. Чем больше вы практикуетесь, тем больше оттачиваете остроту ума.

Вы смогли увидеть, какую спичку нужно переставить? Посмотрите на заголовок новости – в нем кроется подсказка.

Если вы все же сумели найти решение – вы настоящий гений! Если нет, не отчаивайтесь, тренируйтесь, и все получится. А пока посмотрите на правильный ответ ниже.

Нужно переставить спичку из знака "+" вниз к цифре 9, превращая ее в 8. Таким образом у вас получится правильное уравнение 8 - 3 × 2 = 2.

Не забудьте поделиться этой задачей с друзьями и семьей, а также проверьте свои способности в других наших головоломках.

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