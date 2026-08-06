Зеленский обвинил партнеров в 'ужасающих жертвах' после удара по Киеву, - WP

По его словам, нежелание предоставлять ракеты против баллистики напрямую ведут к таким трагедиям.

Украинским силам не удалось сбить ни одной российской ракеты в ночь на 5 августа, во время очередной массированной атаки России по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это стало следствием резкого падения поставок противоракетных систем от партнеров, включая США.

Зеленский заявил, что погибли 17 человек, добавив: "Перехватчики баллистических ракет могли бы спасти жизни тех, кто погиб сегодня. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали: задержки с их поставками или нежелание предоставлять противоракетные системы напрямую ведут к таким ужасающим жертвам и разрушениям". Число ракет для ПВО, поставляемых партнерами, "упало втрое по сравнению с 2025 годом", пишет The Washington Post.

"У наших партнеров ракеты есть, – подчеркнул Зеленский. – Важно, чтобы в конечном счете были приняты необходимые политические решения о поставках и ускорении производственных процессов". Сообщается, что в ночь на 5 августа была третья крупная баллистическая атака на Киев за неделю, и произошла она всего через несколько дней после того, как Зеленский предупредил, что у его страны закончились перехватчики ПВО.

Видео дня

За ночь Россия запустила 24 баллистические и четыре гиперзвуковые крылатые ракеты, а также 115 ударных дронов, большинство из которых были нацелены на район за пределами Киева, сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях. Все ракеты и 17 дронов поразили цели. Более 50 человек получили ранения.

Российские силы также, судя по всему, расширяют свой список гражданских целей, ударив по логистическому хабу Novus и распределительным центрам "Сильпо" – двух из крупнейших сетей супермаркетов Украины. В результате удара по "Сильпо" погибли шесть человек, написали представители компании.

Ещё восемь человек погибли в Броварах, когда они ждали на платформе станции свой поезд, который задерживался, пишет СМИ. В заявлении, опубликованном в соцсетях, Министерство обороны России сообщило, что нанесло "массированный удар", приведший "к уничтожению транспортных, логистических и распределительных центров в городе Киеве и Киевской области".

Patriot - единственная возможность против баллистики

Украина полагается на разработанные в США системы ПВО Patriot как на свое единственное средство сбивать российские баллистические ракеты, и до недавнего времени большое их число перехватывалось. Однако ракеты-перехватчики этой системы в дефиците – отчасти из-за большого их числа, использованного во время войны с Ираном, пишет СМИ.

Европейские правительства, главные военные покровители Украины, неохотно передают больше своих Patriot из опасения, что это может ослабить их собственную оборону. Ранее в этом году администрация президента США Трампа подталкивала несколько европейских стран отправить Киеву их ракеты Patriot, но некоторые отказались из-за таких опасений, заявили люди, знакомые с закрытыми обсуждениями.

Официальные лица НАТО говорят, что производство батарей американского производства и других средств ПВО отстает от темпов глобального конфликта и затрагивает страны, включая США. Вскоре Трамп и вовсе отменил ранее достигнутую с Зеленским договоренность о предоставлении Украине лицензий на самостоятельное производство ракет-перехватчиков, заявляют журналисты.

"Ситуация действительно плохая", – отметил бывший высокопоставленный украинский чиновник, говоря на условиях анонимности, предсказав "худший сценарий" к этой зиме. "Сейчас перехватчиков нет, и в ближайшие месяцы я не верю, что можно найти сколько-нибудь значительное их количество. Это важно, и даже если бы у нас были какие-то цифры, их не хватило бы, потому что у России гораздо больше баллистических ракет".

Зеленский также призвал союзников Украины ввести дополнительные санкции против России, поскольку, по его словам, "значительная доля" компонентов, которые Москва получает за рубежом для производства своих баллистических ракет, не находилась под санкциями.

Другие новости о сложившейся ситуации

Ранее УНИАН сообщал, что Россия обнаружила слабое место Украины и не колеблется им воспользоваться. Путин знает, что у него есть окно возможностей, когда баллистические ракеты поразят более или менее все, на что они направлены, и украинцы мало что могут с этим поделать.

Кроме того, мы также рассказывали, как Украине уберечься от российских ударов баллистикой. В частности, обсуждаются удары по пусковым установкам российской баллистики как один из шагов противодействия массированным ударам.

Вас также могут заинтересовать новости: