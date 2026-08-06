Вместо расширения ЕС: экс-депутат парламента Британии предложил создать новый союз

Это соглашение объединило бы страны ЕС и государства "внешнего кольца".

Многие люди того поколения всегда были атлантистами. В 1987 году президент США Рональд Рейган пришел к Бранденбургским воротам в Берлине и призвал советского лидера Михаила Горбачёва "снести эту стену". Три года спустя, 3 октября 1990 года, произошло объединение Германии. Холодная война закончилась, свободный мир победил, а союз народов Британии, Америки и Западной Европы одержал свою величайшую победу.

Трудно не почувствовать ностальгию, оглядываясь на те более простые времена. Но канадский премьер-министр Марк Карни был прав, когда заявил: "Ностальгия – это не стратегия". Британцы, а также их друзья в Европе и Украине должны встретить новую реальность лицом к лицу и освободиться от предубеждений, которые до сих пор сковывали их действия, пишет экс-депутат парламента от Консервативной партии Ник Боулз в материале для The Spectator.

Однако, по его словам, предстоит решить множество проблем. Британия должна устранить ущерб, который Brexit нанес инвестициям в бизнес и торговле товарами, чтобы восстановить рост уровня жизни и вкладывать гораздо больше в безопасность и оборону. Европа же должна дерегулировать свою экономику и найти способ более полно интегрировать Украину и страны Западных Балкан в свой экономический и политический союз, не развязывая новых волн миграции и не подрывая европейского единства.

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Украина, в свою очередь, должна одержать верх в своей борьбе с Россией, восстановить экономику и выковать свое политическое будущее внутри Европы. "Всем вместе предстоит построить возглавляемое Европой НАТО, которое сможет пережить (но не ускорить) уход Америки и сдерживать российскую империю ещё 80 лет", - пишет Боулз.

Автор предлагает взяться за эти проблемы по отдельности и решать их по частям: статус ассоциированного членства для будущих членов ЕС, "коалиции желающих" для гарантий безопасности Украины, более тесные экономические связи между Британией и ЕС, назначение европейского Верховного главнокомандующего в НАТО.

Что необходимо сделать

Боулз пишет, что необходимо новое соглашение, посредством которого Британия, Украина и Европа смогут ответить на угрозы будущего и найти новый способ работы с Северной Америкой (США и Канадой). По его словам, следует учредить новую европейскую конфедерацию, чтобы придать вес экономическому сотрудничеству и сотрудничеству в сфере безопасности между странами ЕС и странами "внешнего кольца" Европы.

Это соглашение должно решить несколько задач. Во-первых, переформатировать НАТО в возглавляемый Европой альянс, где Британия и европейские державы возьмут на себя всё большую ответственность за оборону – в обмен на долгосрочное соглашение о беспошлинной торговле с США и Канадой.

Во-вторых, закрепить общеевропейские оборонные обязательства ключевых стран вне ЕС – Британии и Украины – в обмен на полноценное участие в едином европейском рынке товаров. В частности, Британия должна вкладывать не менее 3,5% ВВП в обновление флота для защиты западной морской границы Европы и распространить на континент (со временем – и на Украину) защиту своего ядерного сдерживания.

Украина же, по его словам, должна содержать большую постоянную армию для защиты восточной сухопутной границы Европы и делиться своими передовыми оборонными технологиями с союзниками.

В-третьих, пригласить неевропейские "средние державы", разделяющие демократические ценности (Канаду, Японию, Южную Корею, Индию), к договорённостям о защите критических узких мест вроде Ормузского пролива, о поставках критически важных минералов и по другим общим вопросам, таким как безопасность ИИ.

Такое соглашение, вероятно, потребует одного или нескольких договоров и может привести к созданию новой организации, которая закрепит экономические обязательства и обязательства в сфере безопасности, связывающие страны ЕС с Британией и Украиной.

При этом в материале говорится, что идея возвращения Британии в ЕС скорее нервирует сторонников Европы по обе стороны Ла-Манша, чем воодушевляет: переговоры могут затянуться на годы и снова закончиться слезами. К тому же даже возвращение Британии в ЕС само по себе не решило бы неотложный вызов безопасности – реваншистскую Россию и отступающую Америку.

Новые проблемы требуют новых ответов, и скоро

Поэтому лидеры Британии, Украины и Европы должны сделать приоритетом создание новой структуры, которая придает равный вес и безопасности, и процветанию, открыта для всех европейцев – как внутри ЕС, так и за его пределами – и стремится к тесному вовлечению Канады и Турции.

Эти принципы привели бы к возрождению старой идеи, впервые предложенной президентом Франции Франсуа Миттераном в 1989 году и запущенной вместе с президентом Чехословакии Вацлавом Гавелом в Праге в 1991-м – создания европейской конфедерации. Недавно ее возродил бывший премьер Италии Энрико Летта после полномасштабного вторжения в Украину, увидев в ней "второй круг" европейской организации ради общих правил и гарантий безопасности, тогда как ЕС оставался бы "ядром".

Похожую, но еще более свободную идею предложил и президент Франции Эммануэль Макрон – "Европейское политическое сообщество" (ЕПС), созданное в 2022 году. Оно объединяет лидеров 47 европейских стран для координации ответов на общие вызовы: безопасность, энергетику, нелегальную миграцию. Но на фоне стремительного разворота американской политики в отношении безопасности Европы настало время ЕПС превратиться во что-то более амбициозное и мощное – по сути, в европейскую конфедерацию.

"Это предложение бросает вызов многим устоявшимся установкам: обязательству британских премьеров после Brexit оставаться вне единого рынка, настоянию ЕС делиться его выгодами лишь со странами, принимающими свободу передвижения людей, а также вынуждает Украину и других кандидатов принять промежуточный этап на пути к полноправному членству", - пишет Боулз.

Многие спросят, зачем правительствам идти на компромиссы, которые прежде исключались. Ответ, по словам эксперта, прост: мир изменился, и меняться нужно вместе с ним. Если жестко держаться прежних формул и наблюдать со стороны, как два соперничающих гегемона рвут правила, раздавлены будут все – вместе с процветанием и безопасностью каждого в Британии, Украине и Европе.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина не вступит в НАТО, но это не поражение для Киева.

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