В США провели испытания самолета X-62A VISTA, способного без пилота перехватывать цели

На интеграцию ИИ-агентов в экспериментальный самолет ушло всего три месяца.

Американская компания Lockheed Martin заявила об очередных успехах в развитии автономных полетов. Речь идет об экспериментальном самолете X-62A VISTA, который в "беспилотном" режиме выполнил маневр перехвата реальной воздушной цели на основе информации с оперативных датчиков. Об этом пишет Defense Express.

Как сообщили в компании, летательный аппарат отслеживал цель с помощью датчиков подвесного контейнера Lockheed Martin Legion Pod. После этого информация передавалась искусственному интеллекту, который на ее основе самостоятельно выводил истребитель на курс для тактического перехвата.

"Таким образом была отработана возможность бортового ИИ работать с информацией в реальных условиях, а не только в симуляции. При этом такой функционал предлагают применять в первую очередь для помощи пилоту, который сможет доверить часть задач машине и сосредоточиться на тактической информации", - добавляют в материале.

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Также известно, что на интеграцию ИИ-агентов в опытный самолет ушло всего три месяца. В качестве мишени выступил реальный учебный самолет Т-38, который X-62A в "автономном режиме" перехватил 27 раз в ходе восьми тестовых полетов.

В то же время Defense Express подчеркнуло, что подвесной контейнер Legion Pod основан на инфракрасном датчике IRST21. Поэтому он может осуществлять пассивное обнаружение и отслеживание воздушных целей в инфракрасном спектре.

По словам экспертов, в первую очередь это позволяет работать в условиях применения вражеских средств подавления и РЭБ, которые активно используются во многих странах мира. Кроме того, работа в пассивном режиме позволяет снизить заметность летательного аппарата по сравнению с использованием обычных активных РЛС.

"То есть ИИ продемонстрировал возможность использования пассивных датчиков для выполнения таких задач, как перехват цели. Стоит отметить, что Legion Pod может иметь дополнительные установленные датчики, которые также могли быть задействованы в тестовых испытаниях", - добавили аналитики.

В свою очередь эксперты предполагают, что во время перехвата полагались только на эти датчики без РЛС, однако в пресс-релизе об этом не говорится, поэтому нельзя точно утверждать. Тем не менее, даже без этого испытания продемонстрировали новые возможности для поддержки как пилотируемых платформ, так и расширения боевого потенциала БпЛА.

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Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, как Украине решить проблему нехватки ракет для Patriot. По его словам, первым альтернативным решением может стать поиск необходимых средств в Европе, которые уже способны сбивать баллистические ракеты.

"Если мы говорим о готовых средствах, то речь идет о ракетах-перехватчиках Aster 30 блок. На сегодняшний день заявлено, что эта ракета способна перехватывать баллистические ракеты, но, конечно, учитывая количество применений, эффективность будет намного ниже. Но это позволит разработчикам и производителям усовершенствовать свою ракету, чтобы хотя бы догнать уровень эффективности комплексов Patriot", - отметил Долинце.

В то же время главный редактор Defense Express Олег Катков оценил возможности украинской системы ПВО "Фрея" на первом этапе. Он отметил, что разработчики не сравнивают украинскую ракету с Patriot PAC-3 MSE, поскольку на первом этапе она будет иметь другие возможности.

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