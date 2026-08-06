100 гривень за литр отменяются: эксперт дал обнадеживающий прогноз цен на топливо

Уже с середины августа ситуация может резко измениться.

Цены на бензин и дизель в Украине больше не будут расти и в ближайшее время стабилизируются – топливо не будет стоить 100 гривень за литр. Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"100 отменяется! Пока что. Вчера впервые за последний месяц произошло снижение оптовых цен на дизельное топливо. Да, они еще выше розничных, но думаю, это вопрос 1–2 дней, чтобы все стало на свои места", – прогнозирует эксперт.

Предпосылкой стало охлаждение внешнего рынка, вызванное очередными надеждами на разблокировку Ормузского пролива. Эта новость сразу нейтрализовала ажиотаж среди промышленных потребителей – аграриев и перевозчиков. На рынке стало заметно спокойнее, тогда как на прошлой неделе уже наблюдалась определенная паника, отмечает Куюн.

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"С ценами, очевидно, будет стабильно: в течение почти всего месяца будут поступать ресурсы, законтрактованные на пике цен в конце июля. О чём можно говорить с уверенностью, так это об отмене прогноза в 100 грн/л. Уже второй раз за полгода мы останавливаемся в шаге от взятия этой отметки", – пишет специалист.

Он добавил, что в целом ситуация до конца неясна. Ведь в июле дизельного топлива привезли на 5% больше, чем в прошлом году, но дефицит ощущался очень сильно.

"Откуда взялся этот спрос или куда делось то топливо, пока неясно. Не исключено, что часть просто сгорела в результате атак. Возможно, более ранняя уборка урожая плюс ажиотаж. Похоже, что до середины августа напряженная ситуация с поставками сохранится. Однако затем следует ожидать "ливня", ведь из-за паники все заключили контракты по аналогии с апрелем в таком объеме, что будут продавать до зимы", – прогнозирует Куюн.

В то же время эксперт подчеркивает, что нынешний оптимизм рынка основан на надеждах в отношении соглашения США с Ираном, от которого будет зависеть всё.

Цены на топливо в Украине – последние новости

В конце июля после очередного роста стоимость дизельного топлива на украинских АЗС установила новый исторический рекорд. Цены на все виды бензина сделали это за неделю до этого – далее они вошли в режим плато.

В начале текущей недели эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозировал, что уже через 10 дней литр дизельного топлива в Украине будет стоить 105 гривен, тогда как цена бензина составит 100 гривень за литр.

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