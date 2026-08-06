Продюсер эмоционально ответила в сети.

Известная украинская продюсер Алена Мозговая объяснила, почему не уезжает из Украины во время войны.

Напомним, в ночь на 5 августа РФ совершила одну из самых масштабных атак по Киеву и области. Враг запустил более 20 ракет и дронов, значительная часть которых была реактивной. Известно о 17 погибших и 44 пострадавших. Продюсер эмоционально отреагировала на обстрел в своём Facebook, назвав ту страшную ночь "армагеддоном".

В комментариях подписчики начали советовать Алене уезжать из столицы ради безопасности её 11-летней дочери Соломии.

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"Алена, бегите с дочерью на запад", – написала одна из пользовательниц.

Однако Мозговая подчеркнула, что никуда не собирается уезжать, и аргументировала свою позицию так:

"Бежать – это не для меня. Как можно оставить маму, мужа, друзей? Это моя страна, моя жизнь и мой выбор".

Напомним, ранее известная украинская актриса Елена Светлицкая заявила о желании уехать из страны. Она отметила, что впервые за годы войны подумала об этом, чтобы защитить двух своих дочерей от постоянных тревог.

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