Пользы будет мало: названо самое неподходящее время для употребления кофе

Употребление этого напитка в нужное время даст ряд преимуществ.

Время употребления кофе может влиять на бодрость, качество сна и самочувствие. Кроме того, в неподходящее время этот напиток способен вызывать тревожность или даже нервозность, пишет Verywell Health.

Кофе может затруднять засыпание и ухудшать качество сна, причем его действие иногда длится несколько часов или даже дольше. Поэтому большинству людей эксперты советуют не пить кофе примерно за восемь часов до сна. В некоторых случаях влияние кофеина может ощущаться даже в течение суток, говорится в статье, посвященной употреблению кофе.

Кофе также помогает повысить бодрость, концентрацию и улучшить настроение, но этот эффект не является длительным. Примерно через четыре-шесть часов после чашки напитка человек может почувствовать резкий спад энергии, отмечается в статье, посвященной влиянию кофе на здоровье и самочувствие.

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Именно поэтому специалисты не рекомендуют пить кофе, чтобы не спать всю ночь перед экзаменом или важной работой. Хотя кофе помогает дольше оставаться бодрым, впоследствии нарушенный сон может негативно сказаться на результатах.

Исследования также показывают, что кофе может помогать контролировать уровень сахара в крови и снижать риск инсулинорезистентности. В то же время его употребление позднее в течение дня может быть менее эффективным для этого, чем утренняя чашка.

Когда ещё стоит быть осторожными с кофе

Людям, которые часто страдают от головной боли, важно придерживаться привычного режима употребления кофе. Если регулярно пить его почти каждый день, отказ от напитка более чем на сутки может спровоцировать головную боль. В то же время у тех, кто обычно не пьет кофе, даже одна чашка иногда вызывает сильную головную боль.

Если вы не привыкли пить кофе, не стоит впервые употреблять его перед собеседованием, презентацией или важной встречей. У некоторых людей кофе может вызывать тревожность, нервозность или дрожь, что помешает чувствовать себя уверенно, говорится в статье, посвященной влиянию кофе на когнитивные функции и настроение у здоровых молодых и пожилых людей.

Эксперты также советуют учитывать взаимодействие кофе с некоторыми лекарствами. Он может влиять на частоту сердечных сокращений у людей, склонных к нарушениям сердечного ритма, а также повышать артериальное давление.

Кроме того, после чашки кофе у некоторых людей быстро возникает потребность сходить в туалет. Если в ближайшее время такой возможности не будет, употребление напитка лучше отложить.

Подробнее о влиянии кофе на здоровье

Ранее диетологи назвали кофе напитком, который может поддерживать здоровье печени. Исследования показывают, что его регулярное употребление может снижать риск фиброза, однако польза зависит и от способа приготовления.

Также диетологи объяснили, полезнее ли обычный кофе, чем кофе без кофеина. Выяснилось, что основное различие между обычным кофе и кофе без кофеина заключается в том, что в кофе без кофеина зерна проходят процесс, в ходе которого кофеин удаляется ещё до обжарки.

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