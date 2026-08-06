Синоптик сообщила об окончании аномальной жары: где первыми почувствуют похолодание

Однако сегодня по всей Украине будет по-прежнему очень жарко.

Еще сегодня, 6 августа, по всей Украине ожидается сильная жара, а уже накануне выходных погода начнет меняться. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Уже с 7 августа жара в западных областях начнёт спадать до +24…+29 градусов, хотя на остальной территории Украины в пятницу придётся потерпеть: +30…+39 градусов, но тенденция явно идет к более прохладному воздуху", – сообщила она.

8 августа жара ослабнет в большинстве областей, а 9 августа уйдет даже из южной части Украины.

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Погода в Киеве

В Киеве сегодня также ожидается сухая погода с сильной жарой до +39 градусов, только вечером есть вероятность дождя.

7 августа в Киеве еще будет жарко, однако возможны сильные ливни и шквалы, а уже 8 числа в столице температура снизится до комфортных для лета +25...+27 градусов.

По Украине прокатится волна непогоды – что известно

В ближайшие дни погода в Украине станет более переменчивой. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 7 августа на западе, севере и местами в центре ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы до 17–22 м/с, тогда как на Левобережье преимущественно будет сухо.

8 августа грозовые дожди охватят большинство областей, кроме запада. На западе и севере станет прохладнее – до +27…+32 °С, тогда как на востоке и юге еще будет держаться +33…+38 °С.

9 августа осадки почти прекратятся, а жара ослабнет до +26…+33 °С.

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