Телескоп на Гавайях зафиксировал новые загадочные явления на поверхности Солнца

Исследователи все больше интересуются внутренними процессами на Солнце.

Ученые, использующие самый мощный в мире телескоп, смогли сделать невероятные новые снимки поверхности Солнца с поразительной детализацией. Благодаря солнечному телескопу имени Дэниела К. Иноуэ Национального научного фонда, расположенному на острове Мауи на Гавайях, ученым удалось заглянуть на раскаленную поверхность звезды так, как раньше никогда не удавалось. Об этом пишет Mirror.

Сначала ученые сделали эти снимки по другой причине - чтобы наладить работу телескопа и проверить его возможности. Однако, когда они проанализировали результаты, то поняли, что сфотографировали яркую внешнюю оболочку Солнца с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде.

"Видеозапись этих открытий показывает удивительные, похожие на перья узоры, расположенные по поверхности, а также "водовороты" активности, которых раньше никто не видел", - говорится в материале.

Видео дня

Ученые заметили волны нестабильности на поверхности Солнца, вызванные частицами намагниченной плазмы, движущимися мимо друг друга с разной скоростью - это похоже на волны, которые поднимаются, когда порыв ветра проносится над водой.

Это явление наблюдалось на Земле и других планетах, таких как Юпитер и Сатурн, однако, как отметил соавтор исследования Фридрих Вогер из Национальной солнечной обсерватории, "на поверхности Солнца оно еще никогда не наблюдалось на таком уровне".

"Мы наблюдали крупномасштабные явления на Солнце, но нам не хватало понимания некоторых мелких физических процессов, лежащих в основе этих явлений, - тех "крошечных двигателей", которые управляют солнечной активностью. Телескоп Иноуэ дает нам более четкое представление об этих процессах, и KHI, возможно, является одним из таких двигателей", - сказал Вогер.

Исследователи интересуются внутренними процессами на Солнце, чтобы лучше отслеживать мощные вспышки энергии - так называемые корональные выбросы массы, которые могут лететь в сторону Земли. Когда они достигают Земли, то могут вызывать солнечные бури, которые потенциально способны нарушать работу GPS-связи и создавать красочные полярные сияния.

"Чтобы лучше понять и в конечном итоге прогнозировать наиболее разрушительные явления на Солнце, нам сначала нужно понять крошечные физические процессы, которые их обусловливают. Чем больше таких элементов мы найдем и чем подробнее их изучим с помощью мощных инструментов, таких как солнечный телескоп Иноуэ Национального научного фонда (NSF), тем четче и полнее станет наше понимание", - добавил Вогер.

Другие исследования космоса

Ранее Newsweek писал, что падение ракеты SpaceX на Луну может вызвать лунное землетрясение. Речь идет о ступени ракеты, которая использовалась для доставки двух частных лунных посадочных модулей на Луну в январе 2025 года.

Также ученые выяснили, что один человек на Марсе мог бы одновременно оказаться в "весне" и "зиме". Известно, что днем вблизи экватора освещенная солнцем почва может прогреваться до +24 °C, тогда как воздух на высоте человеческого роста остается ниже нуля.

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