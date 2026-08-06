Плохая новость для Украины: Россия получила ракеты от КНДР в критический момент, – TWZ

Москва расширяет применение северокорейских баллистических ракет, чтобы воспользоваться нехваткой ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

Россия все активнее полагается на баллистические ракеты Северной Кореи, используя одну из самых больших слабостей украинской противовоздушной обороны – нехватку ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Если поставки из КНДР продолжат расти, Москва сможет наносить масштабные удары значительно дольше, чем это позволяли бы собственные производственные возможности, пишет TWZ.

По данным украинской военной разведки, Пхеньян недавно передал России ещё 40 баллистических ракет КН-23 и КН-24, а в целом Москва рассчитывает получить до 120 таких ракет и шесть пусковых установок. Кроме того, КНДР может развернуть собственное ракетное подразделение в Воронежской области.

Несмотря на то, что северокорейские ракеты составляют лишь небольшую часть арсенала, который Россия применяет против Украины, их роль постоянно растет. Особую обеспокоенность вызывает не только увеличение поставок, но и углубление военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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Россия использует дефицит Patriot

Аналитики отмечают, что Кремль делает ставку именно на баллистические ракеты, поскольку они остаются одной из самых сложных целей для украинской ПВО.

Если России не удалось существенно нарастить производство собственных "Искандеров", то дополнительные поставки ракет из КНДР позволяют компенсировать этот дефицит. В результате под угрозой оказываются украинские города, энергетическая инфраструктура и другие гражданские объекты.

При этом главная опасность заключается не в очередной партии ракет, а в том, что Россия фактически получает доступ к производственным мощностям Северной Кореи. Если Москва будет финансировать их расширение, она сможет наносить интенсивные баллистические удары гораздо дольше.

Почему Украине становится всё труднее сбивать такие ракеты

Украина способна перехватывать баллистические ракеты, однако возможности ПВО всё больше ограничиваются количеством ракет-перехватчиков.

Комплексы Patriot остаются основной системой, способной эффективно сбивать российские "Искандеры", а также северокорейские КН-23 и КН-24. В то же время американские ракеты-перехватчики дорогостоящие, производятся относительно небольшими партиями и востребованы не только Украиной, но и США, а также их союзниками.

Европейские комплексы SAMP/T также обладают возможностями борьбы с баллистическими целями, однако они были поставлены в ограниченном количестве.

Спрос на Patriot резко вырос

Из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке мировой спрос на ракеты для Patriot существенно вырос, что создает серьезную нагрузку на производственные мощности США и их союзников.

В Конгрессе США уже высказывали сомнения, сможет ли Пентагон поддерживать высокие темпы поставок в Украину, даже несмотря на острую потребность Киева в дополнительных ракетах-перехватчиках.

Обсуждается и возможность лицензионного производства Patriot в Украине, однако даже в случае принятия такого решения на запуск производства и выпуск достаточного количества ракет уйдут месяцы, а возможно, и годы.

Россия продолжает наращивать масштабы и сложность своих воздушных атак, сочетая массовые запуски дронов со всё большим количеством баллистических ракет. Такая тактика направлена именно на использование самого уязвимого места украинной обороны – нехватки средств для перехвата баллистических целей.

Пока Украина продолжает просить союзников о дополнительных батареях Patriot и ракетах-перехватчиках, последствия этого дефицита становятся всё более заметными после каждого нового массированного удара.

Война в Украине – роль КНДР

Как сообщал УНИАН, Северная Корея усилила свое участие в войне России в Украине, по сообщениям, перебросив в Россию более 100 баллистических ракет, а также своих специалистов.

Как отмечают в ISW, использование Россией северокорейских ракет даст КНДР возможность проводить полевые испытания и получать обратную связь для совершенствования ракет.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, первые ракеты KN-23 имели очень низкую точность – они могли не попасть в цель на расстоянии 500 метров. Но после сотрудничества с российскими специалистами эти ракеты стали очень точными и фактически являются прямыми аналогами "Искандера-М".

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