Эксперт рассказал, как Украине решить проблему нехватки ракет для Patriot

В частности, Украине необходимо активизировать работу по созданию собственной системы противоракетной обороны.

Украине необходимо предпринять три шага для решения проблемы российских ударов баллистическими ракетами. И первый из них – продолжение дипломатической работы по получению ракет для Patriot. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Необходимо продолжать дипломатическую работу, чтобы обеспечить возможность получения этих типов противоракет для комплекса Patriot. В Украине уже есть и пусковые установки, и обученный персонал. Но, тем не менее, вы понимаете, что существуют риски, что рано или поздно, возможно, даже сейчас, доступ к этим ракетам все же останется затрудненным, и поэтому необходимо заниматься альтернативными решениями также", – сказал Долинце.

Он добавил, что первым альтернативным решением может стать поиск в Европе необходимых средств, которые уже способны сбивать баллистические ракеты.

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"Если мы говорим о готовых средствах, то речь идет о ракетах-перехватчиках Aster 30 блок. На сегодняшний день заявлено, что эта ракета способна перехватывать баллистические ракеты, но, конечно, учитывая количество применений, эффективность будет намного ниже. Но это позволит разработчикам и производителям усовершенствовать свою ракету, чтобы хотя бы догнать эффективность комплексов Patriot", – пояснил Долинце.

Параллельно с этим, по словам эксперта, Украина должна активизировать работу по созданию собственной противоракетной системы. Поскольку на данный момент в западном мире нет альтернатив таким средствам, как "Patriot" или "Aster".

"Поэтому создание собственной противоракетной системы – это один из тех шагов, который в среднесрочной перспективе позволит, фактически, обеспечить гораздо более эффективную возможность перехвата и уменьшить зависимость от поставок соответствующих компонентов и средств со стороны европейских стран и Соединенных Штатов. И также необходимо учитывать, что, в принципе, речь идет о создании своего собственного, более современного аналога советских комплексов С-300 и С-400", – отметил Долинце.

Зависимость Украины от ПВО: что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил информацию СМИ о том, что Украина получила отказ от партнеров в отношении передачи антибаллистических ракет. Он также заявил, что причиной отказа могла быть попытка "сделать Украину более уступчивой" в политическом плане.

Кроме того, Зеленский ранее заявлял, что поставки в Украину ракет Patriot в этом году сократились в три раза по сравнению с прошлым годом. В то же время президент подчеркнул, что у партнеров на складах эти ракеты еще остаются.

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