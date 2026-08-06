Известный украинский актёр честно назвал сумму, которую можно заработать в кино

Павел отметил, что существуют определенные факторы, влияющие на гонорар.

Украинский театральный и киноактер Павел Текучев, известный по проектам "Коп из прошлого" и "Когда ты выйдешь замуж?", заговорил о гонорарах коллег.

По его словам, стоимость одного съемочного дня зависит от многих факторов. Одного мастерства недостаточно, ведь нужны ещё удачный случай, определённый уровень известности и профессиональные способности. Текучев подчеркнул, что продюсеры фильмов часто оценивают медийность и способность актёра заинтересовать широкую аудиторию.

В проекте "Утренний кофе" Павел не раскрыл сумму своих заработков, но назвал, сколько могут зарабатывать украинские актеры сейчас.

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"В среднем актеры в театре или кино могут заработать до 500–700 долларов за смену – это уже верхний уровень. Очень мало актеров зарабатывают такие деньги, а выше этой планки – вообще единицы", – рассказал звезда кино.

К слову, Текучев начал актерскую карьеру в 2017 году. Актер устроился в Национальный академический театр имени Леси Украинки, где играл различных персонажей, а впоследствии попробовал свои силы в кино. Самые известные его работы – "Когда ты выйдешь замуж?" и "Когда ты разведешься?" режиссера Алексея Комаровского.

Напомним, ранее актер Павел Текучев высказался о выезде мужчин-артистов за границу.

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