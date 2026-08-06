Такое копеечное приспособление значительно упростит жизнь туристам.

Собираясь в отпуск или важную поездку, нужно уметь правильно упаковывать вещи в чемодан, иначе есть риск повредить их во время транспортировки багажа. Казалось бы - зачем нужны шапочки для купания в душе именно в этом контексте? Однако внезапно выяснилось, что такой простой и дешевый предмет сильно упрощает сборы и бережет вещи в чемодане.

Зачем нужна шапочка для душа в путешествиях - полезный лайфхак

Опытные туристы поделились своим мнением, для чего шапочки для душа в поездках и как их можно использовать не по прямому назначению. Они говорят, что одной из проблем во время сборов становится обувь. Заворачивать ее в тысячу пакетов неудобно, класть в коробки - вообще не вариант, а специальные чехлы для туфель и кроссовок есть далеко не у всех, к тому же, обувь действительно занимает очень много места в чемодане.

Вот в этот момент и становится ясно, зачем нужна шапочка для душа - она пригодится, чтобы оптимизировать пространство, сразу найти нужную пару в сумке и не испачкать другую одежду.

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Воспользоваться шапочкой для душа в этих целях очень просто:

протрите подошву обуви влажной салфеткой (дочиста можно не мыть, но необходимо убрать песок и грязь);

дождитесь, пока подошва высохнет;

заверните каждый кроссовок (туфлю, ботинок) в шапочку для душа;

разместить обувь вдоль стенок чемодана.

Можно дополнительно положить прямо в обувь ремень или носки, чтобы сэкономить место.

Такой метод лучше всего подойдет для обуви на плоской подошве - кроссовок, балеток, сандалий и домашних тапочек. В случае с туфлями или босоножками на каблуке есть риск, что пара порвет шапочку, поэтому перед тем как упаковывать их, желательно обернуть каблук тканью или хотя бы ватным диском.

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