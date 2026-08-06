Трамп 'наехал' на Хегсета из-за острой нехватки ракет для ПВО, – WP

Президент США потребовал от Хегсета объяснений в связи с критическим истощением запасов высокоточных боеприпасов, что повлияло на ход операции в Иране.

Президент США Дональд Трамп вступил в острую перепалку с министром обороны Питом Хэгсетом из-за дефицита ракет. Как пишет The Washington Post, это уже ограничивает военные возможности США в войне с Ираном.

Издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы, сообщает, что конфликт произошел в минувшую пятницу во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.

По словам собеседников газеты, Трамп был убежден, что проблема с запасами боеприпасов уже решена, поэтому потребовал от Хэгсета объяснить, почему ситуация оказалась гораздо хуже.

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По информации WP, именно нехватка управляемых ракет большой дальности и перехватчиков систем противовоздушной обороны стала одной из причин, по которой президент США в последние дни отказался от новых масштабных ударов по Ирану.

Во время разговора Хегсет, как утверждают источники, переложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга. Он заявил, что тот не обеспечил надлежащий контроль над запасами вооружений и не проинформировал президента о реальном положении дел.

Издание отмечает, что этот спор свидетельствует о растущем недовольстве Трампа своим министром обороны. По словам американских чиновников, именно Хегсет был одним из главных сторонников начала военной кампании против Ирана, уверяя президента, что она будет быстрой и относительно легкой.

Впрочем, в Белом доме опровергли информацию о конфликте. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляет:

"Это на 100% фейковые новости. Такого буквально никогда не было. И президент Трамп испытывает полное доверие к министру Хегсету".

Издание пишет, что спустя более пяти месяцев после начала войны США и Иран по-прежнему находятся в патовой ситуации. Конфликт уже унес жизни 18 американских военнослужащих, сотни получили ранения, а союзники США на Ближнем Востоке все больше беспокоятся из-за экономических последствий войны и рисков для судоходства в Ормузском проливе.

Дефицит американских арсеналов ПВО

Ранее СМИ сообщали, что американские арсеналы существенно истощились: США использовали почти 80% ракет-перехватчиков THAAD, а также около половины запасов ракет Patriot и Tomahawk в ходе пятимесячной кампании против Ирана.

В то же время Хегсет опроверг сообщения американских СМИ о том, что вооруженные силы США якобы исчерпывают запасы ключевых ракет. "Это не соответствует действительности, CNN. Позор вам. Мы еще недостаточно ненавидим фейковые новости", – написал глава Пентагона, обратившись к журналистам, которые стали первоисточником информации.

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