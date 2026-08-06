Не только вкусно: 9 видов чая, которые помогут бороться с лишним весом

Каждый сорт чая имеет свои особенности.

Чай может быть не только приятным напитком, но и частью здорового рациона для тех, кто стремится контролировать вес. Некоторые его виды способны поддерживать обмен веществ, уменьшать желание перекусить и дополнять привычки, которые помогают похудеть, пишет Health.

Во время похудения важны не только отдельные продукты, но и повседневные привычки. Один из простых способов изменить рацион – обратить внимание на напитки.

Чай без сахара может стать альтернативой сладким напиткам, а некоторые его виды содержат вещества, которые могут поддерживать организм во время контроля веса.

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В то же время эксперты подчеркивают: чай не является быстрым способом похудения. Наилучший эффект он может дать в сочетании со сбалансированным питанием и активным образом жизни.

Ниже – 9 видов чая, которые могут быть полезны для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес.

1. Чёрный чай

В процессе ферментации черного чая образуются флавоноиды, в частности теафлавины и теарубигины. Эти соединения могут поддерживать обмен веществ и помогать уменьшать количество висцерального жира, говорится в статье, посвященной механизмам снижения веса с помощью полифенолов черного чая.

Исследования показывают, что полифенолы черного чая могут быть более эффективны, чем соединения зеленого чая, в предотвращении набора лишнего веса. Кроме того, кофеин в составе напитка может способствовать увеличению энергозатрат.

2. Имбирный чай

Имбирный чай может поддерживать пищеварение и обмен веществ. Гингерол – одно из основных активных соединений имбиря – обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут влиять на скорость метаболизма и сжигание калорий.

Обзор исследований показал, что добавки с имбирем могут способствовать снижению массы тела.

3. Зеленый чай

Зелёный чай богат антиоксидантами – катехинами, среди которых наиболее известен эпигаллокатехин галлат (EGCG). Эти вещества могут поддерживать здоровый обмен веществ и помогать организму эффективнее сжигать жир, в частности в области живота.

Кофеин в зеленом чае также может усиливать окисление жиров, помогая организму использовать их в качестве источника энергии.

4. Чай из гибискуса

Чай из гибискуса имеет кисловатый вкус и может стать полезной альтернативой сладким напиткам для тех, кто не хочет пить обычную воду.

Основные соединения гибискуса, в частности антоцианы, могут влиять на усвоение углеводов и уменьшать воздействие сахара и крахмала из пищи. Кроме того, обзор исследований показал, что экстракт гибискуса может способствовать уменьшению накопления жира в организме.

5. Улун

Чай улун подвергается окислению сильнее, чем зеленый чай, но слабее, чем черный. Он обладает свойствами, которые могут быть полезны для контроля веса. Напиток содержит полифенолы, которые могут стимулировать жировой обмен и повышать эффективность сжигания жира организмом, говорится в обзоре влияния окисленных полифенолов чая на похудение.

6. Мятный чай

Мятный чай может быть полезен для контроля веса благодаря поддержанию здоровья кишечника и возможному снижению аппетита.

Ментол в составе мяты действует как природный миорелаксант, в частности для пищеварительного тракта. Это может помогать уменьшать вздутие живота и улучшать пищеварение.

7. Чай пуэр

Пуэр – это ферментированный китайский черный чай, обладающий рядом полезных свойств, в частности, он может способствовать профилактике диабета.

Исследование показало, что участники, ежедневно употреблявшие экстракт пуэра, теряли вес, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ) и улучшение показателей липидного профиля.

8. Чай ройбуш

Ройбуш происходит от южноафриканского растения "красный куст" и является бескофеиновой альтернативой другим видам чая. Он содержит уникальные антиоксиданты, в частности аспалатин, который может помогать контролировать уровень сахара в крови и уменьшать накопление жира.

Благодаря естественной сладости ройбуш может помочь удовлетворить тягу к сладкому без лишних калорий и заменить сладкие напитки.

9. Белый чай

Белый чай может поддерживать процесс похудения и помогать предотвращать набор лишнего веса. Также он может положительно влиять на здоровье кишечника и потенциально снижать риск развития диабета 2 типа.

Подробнее о полезных напитках

Ранее УНИАН писал о том, какие напитки помогут поддерживать здоровье кишечника. Как отмечалось в материале, напитки, содержащие пробиотики, витамины и другие питательные вещества, могут помочь поддерживать здоровый баланс полезных бактерий.

Также ученые назвали неожиданную пользу зеленого чая для здоровья. По словам исследователей, этот напиток может помочь организму бороться с хроническим воспалением, которое связано с развитием многих опасных заболеваний.

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