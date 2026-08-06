Самая стратегическая и символическая цель: в TWZ раскрыли смысл атаки на Ан-124 в Германии

Украинские Ан-124 являются источником национальной гордости, они также обеспечивают Украине необходимый доход и стратегические воздушные перевозки для поддержки войны.

Два инцидента с неизвестными беспилотниками в аэропорту Лейпциг в Германии сигнализируют о новой серьезной угрозе для Европы, пишет The War Zone. Немецкая полиция сообщает, что беспилотник с взрывчаткой был обнаружен рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124. Второй неизвестный летающий объект столкнулся с грузовым самолетом компании DHL, последний получил незначительные повреждения.

Это первый случай обнаружения беспилотника со взрывчаткой в ​​Европе далеко от украинской границы, и это "придает опасности новый уровень", заявил журналистам министр внутренних дел Германии Армин Шустер. Немецкие власти не сообщили, кто ответственен за инциденты с дронами, но украинские чиновники обвиняют Россию.

"Неясно, кто стоит за этим инцидентом, но украинский Ан-124 был бы, пожалуй, самой символичной и стратегической целью за пределами страны, какую только можно себе представить", - отмечает TWZ.

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Ожидаемая цель атаки

Беспилотник, начиненный взрывчаткой, был обнаружен рядом с огромным грузовым самолетом Ан-124-100 "Руслан" (кодовое обозначение НАТО "Кондор". Компания "Антонов", эксплуатирующая этот самолет, использует Лейпциг в качестве своей штаб-квартиры после того, как ее объекты в аэропорту Гостомель в Украине были разрушены в первые дни полномасштабного российского вторжения. Этот аэропорт также используется НАТО и немецкими военными для транспортных перевозок.

"В контексте российской угрозы "Кондор" представляет собой вполне ожидаемую цель. Украинские Ан-124 являются источником национальной гордости и символом непокорности и выживания страны. Они также обеспечивают Украине столь необходимый доход и стратегические воздушные перевозки для поддержки войны. С начала войны самолеты Ан-124 авиакомпании "Антонов" использовались для доставки военной техники в Украину. Таким образом, эти гигантские самолеты действительно отвечают многим требованиям, если Россия намерена резко обострить ситуацию, перейдя к проведению столь дерзких атак на территории европейских стран", - пишут аналитики.

Аналог украинской "Паутины"

Хотя неизвестно, как беспилотник оказался рядом с Ан-124, по мнению TWZ, все признаки указывают на попытку атаки ближнего радиуса действия с помощью беспилотника малой дальности. Это тот же тип удара, который Украина совершила в прошлом году в рамках операции "Паутина" против российской стратегической авиации, когда дистанционно запускала беспилотники, спрятанные в грузовиках, припаркованных рядом с аэродромами по всей России.

Ранее в Европе фиксировали множество беспилотников над военными объектами и гражданскими аэропортами.

"Однако инциденты в Лейпциге являются самыми серьезными на сегодняшний день, поскольку они доказывают использование беспилотников в качестве оружия", - подчеркивает издание.

Дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига

в среду, 5 августа, на территории аэропорта в Лейпциге нашли квадрокоптер с прикрепленным к нему грузом взрывчатого вещества. Он лежит в нескольких метрах от украинского грузового самолета Ан-24.

По данным The Guardian, прикрепленная к беспилотнику бомба была изготовлена из ПЭТН (мощного взрывчатого вещества, известного как пентрит, - ред.) и около 800 г пластиковой взрывчатки семтекс. Она не взорвалась, потому что детонатор был неисправен. Однако этого количества взрывчатки достаточно, чтобы нанести значительный ущерб самолету.

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