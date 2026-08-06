'Арко. Путешествие через время': почему стоит посмотреть лучшую европейскую анимацию года

Мультфильм получил высокую оценку как со стороны критиков, так и со стороны зрителей.

Уже 13 августа 2026 года в украинский прокат выходит анимационный фильм "Арко. Путешествие сквозь время" (Arco) французского режиссера Юго Бьенвеню.

После мировой премьеры в Каннах картина быстро стала одним из самых обсуждаемых анимационных релизов года.

Избранные украинские зрители уже смогли посмотреть фильм во время 13-го Чилдрен Кинофеста.

Видео дня

УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали шесть причин, по которым нельзя пропустить эту премьеру.

Триумфатор мировых кинофестивалей

После громкой мировой премьеры в официальной программе Каннского кинофестиваля картина мгновенно привлекла внимание международной прессы и отправилась покорять фестивали в Локарно и Торонто.

Самую важную награду фильм завоевал в Аннеси – на самом престижном мировом событии в области анимационного кино, где "Арко" получил "Кристалл" за лучший полнометражный фильм. Впоследствии фильм также получил премию Европейской киноакадемии 2026 года, а также номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Многослойный сюжет на грани фантастики и трогательной драмы

События разворачиваются в 2075 году. Земля переживает тяжелый экологический кризис, люди живут в домах под куполами, а детей вместо вечно занятых родителей воспитывают роботы.

Однажды девочка Ирис находит мальчика в сияющем радужном плаще, упавшего прямо с неба. Его зовут Арко, и он прибыл из далекого будущего, где люди живут в небесных домах и путешествуют во времени по радугам. Ирис решает помочь гостю вернуться домой. Но времени почти нет: Арко уже разыскивают странные преследователи.

Вдохновлено наследием Хаяо Миядзаки и классикой кино

Дети увидят в нем приключенческую историю, а взрослые – фантастическую притчу. Авторы не скрывают, что вдохновились работами Хаяо Миядзаки ("Мой сосед Тоторо", "Рыбка Поньо на утесе", "Ведьмина служба доставки"), а сам сюжет перекликается с классическими историями о искренней дружбе – "Инопланетянином" Стивена Спилберга и "Питером Пэном".

Критики издания The New York Times точно охарактеризовали этот микс как "нечто среднее между работами студии Гибли и "Интерстелларом", где сказочные мотивы сочетаются с научной фантастикой.

Сознательный манифест в пользу ручной 2D-графики

Несмотря на доминирование CGI-анимации, Юго Бьенвеню сделал ставку на традицию. "Арко" полностью выполнен в изящной технике классической 2D-анимации.

По словам режиссера, это единственная техника, способная по-настоящему сохранить живую теплую пластику, необходимую для сказки. Визуальные решения фильма напрямую отсылают к графическим работам выдающихся французских визионеров Жана Жиро (Мебиуса) и Рене Лалу, из-за чего многие кадры напоминают отдельные иллюстрации.

Команда оскароносных мастеров за кулисами

Одной из продюсеров проекта выступила Натали Портман, которая также озвучила одну из героинь в англоязычной версии.

За звуковой дизайн отвечал лауреат премии "Оскар" Николя Беккер, известный по работе над фильмами "Звук металла", "Гравитация", "Прибытие" и "Ex Machina". Волшебное музыкальное сопровождение создал композитор Арно Тулон, за что получил специальную награду французского Союза авторов, композиторов и издателей музыки (SACEM).

Признание международных СМИ и зрителей

Критики и зрители тепло приняли "Арко". Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 93% "свежести" со специальной отметкой Certified Fresh. На Metacritic фильм набрал 72 балла из 100, а зрительские рейтинги держатся на отметках 7,3 на IMDb и 3,9 на Letterboxd.

Издание Empire подытожило: это "европейская независимая анимация, которая вслед за "Потоком" показывает Голливуду, как нужно делать", а журнал Little White Lies назвал ее "изысканной, необычной и причудливой".

Вас также могут заинтересовать новости: