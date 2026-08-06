В банках и обменниках евро подорожал: курс валют на 6 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,44 грн, а евро – 51,29 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 6 августа, подешевел на 1 копейку и составляет 44,96 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,29 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,63 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 9 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что если цены на нефть в августе будут стабильными или снизятся, то это поддержит валютный рынок. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине в августе будет колебаться в пределах 44,5–45,5 гривни, а евро – 51–52,5 гривни.

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