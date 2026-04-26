Стрельба в Белом доме: Стефанишина показала фото с места происшествия

Стефанишина написала, что "повезло тем, кто был рядом с украинцами".

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая присутствовала на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне во время инцидента со стрельбой, опубликовала пост в Facebook, в котором показала фото с места происшествия.

"Покушение на президента США Д. Трампа. С президентом и первой леди США все в порядке", – написала Стефанишина.

Она добавила, что стрелок был обезврежен, когда он пытался ворваться в комнату, а также опубликовала фото за несколько минут до и после инцидента. На втором фото Стефанишина прячется за столом, очевидно, ожидая эвакуации.

При этом посол, комментируя инцидент, также написала довольно странную фразу.

"Повезло тем, кто был рядом с украинцами", – говорится в посте.

Непонятно, что имела в виду Стефанишина, и, судя по комментариям под постом, эта фраза многим показалась странной.

Стрельба на торжественном ужине с Трампом

Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома неизвестный мужчина с оружием попытался прорваться в бальный зал, где находились президент США Дональд Трамп с женой и другие высокопоставленные чиновники, и открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

Нападающего оперативно обезоружили, а всех гостей эвакуировали.

Впоследствии стало известно, что стрелок – 31-летний школьный учитель из Калифорнии Коул Аллен. Полиция считает, что он действовал в одиночку, сообщников у него не было.

Вас также могут заинтересовать новости: