КНДР перебросила в Россию более 100 ракет: в ISW объяснили, чем это грозит Украине

Они вызовут более масштабные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Северная Корея усилила свое участие в войне России на Украине, по сообщениям, перебросив в Россию более 100 баллистических ракет, а также своих специалистов. Аналитики Института изучения войны объяснили, чем такое сотрудничество выгодно обеим странам, а также чем это грозит Украине.

Так, в Главном управлении разведки Украины сообщили, что на западе России начало развертывание северокорейское ракетное подразделение в составе около 90 солдат, оснащенное 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками. Кроме того, Северная Корея ранее уже отправила в Россию партию из 40 северокорейских баллистических ракет КН-23/24.

Как отмечают в ISW, использование Россией северокорейских ракет предоставит Северной Корее возможность проводить полевые испытания и получать обратную связь для улучшения ракет.

Видео дня

"Россия и КНДР стремятся воспользоваться ограниченными запасами украиских перехватчиков для перехвата баллистики, чтобы проверить характеристики северокорейских ракет", - считают аналитики.

При этом добавление большего количества северокорейских ракет в арсенал России, вероятно, позволит ей в ближайшем будущем активизировать баллистические ракетные удары по Украине, не прибегая к использованию своих запасов, а также принесет более масштабные разрушения.

Россия чаще использовала ракеты "Циркон" и модифицированные комплексы С-400 в своих ударах в июле 2026 года, вероятно, чтобы компенсировать нагрузку на традиционное производство баллистических ракет и свои запасы. В то же время добавление примерно 160 северокорейских баллистических ракет позволит России увеличить количество баллистических ракет в каждом ударном пакете или поддерживать аналогичные по размеру пакеты в течение более длительного времени, указывают в ISW:

"Северокорейские ракеты, обладающие большей боевой нагрузкой, но меньшей точностью, скорее всего, вызовут более масштабные разрушения и жертвы, особенно среди гражданского населения и жителей".

Угроза северокорейских ракет KN-23

Как отметил в интервью УНИАН военный эксперт Павел Нарожный, у первых ракет KN-23 была очень низкая точность., они могли не попасть в цель на расстоянии 500 метров. Но после сотрудничества с российскими специалистами, эти ракеты стали очень точными и фактически являются прямыми аналогами "Искандер-М".

А Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, отметил, что, учитывая дальность поражения, на сегодняшний день под угрозой ударов KN-23 находятся восточная и центральная части Украины на расстоянии до 500 километров от линии фронта или границы с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: