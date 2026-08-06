Россия ударила 8 КАБами по Сумам: есть раненые

Под ударом оказалась гражданская инфраструктура города.

В ночь на 6 августа российские оккупанты нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по гражданской инфраструктуре Сум. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

"Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажные дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон. Пострадали как минимум два человека", – написал Григоров ночью.

Уже к утру в Нацполиции сообщили, что число пострадавших в результате российского удара по Сумам возросло до 12. А глава МВА Сергей Кривошеенко позже добавил, что российские оккупанты сбросили 8 КАБ в течение восьми минут. Под ударом оказались северная и центральная части города. Один из этих КАБ удалось обезвредить силам ПВО.

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"Пострадали жилые микрорайоны города с развитой инфраструктурой.

На данный момент пострадали 12 человек, которым оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. В результате массированного авиаудара повреждены ТЦ, 5 магазинов, остекление окон 10 многоэтажек, 3 частных дома, 5 легковых автомобилей", – добавил Кривошеенко.

Кроме того, РФ нанесла удары и по другим городам Украины. В частности, в Комышанах в Херсонской области российский FPV-дрон попал в автобус, который перевозил работников на поле. В результате удара ранения получили шесть человек, сообщили в городской военной администрации Херсона.

"В больницу доставили 53-летнюю женщину, 69-летнего мужчину, 60-летнего мужчину, 61-летнего мужчину, 63-летнюю женщину и 63-летнюю женщину. У всех диагностированы взрывные травмы и акубаротравмы. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь", – добавили в МВА.

Также утром 6 августа РФ атаковала жилой квартал в Запорожье. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщает о как минимум двух пострадавших в результате российской атаки.

"52-летнему мужчине и 51-летней женщине оказывается вся необходимая помощь", – добавил он.

Российские удары: важные новости

Напомним, в ночь на 5 августа российские оккупанты нанесли массированный баллистический удар по украинской столице. В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили почти три десятка баллистических ракет. Украинским защитникам не удалось сбить ни одну из них.

Между тем президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила отказ от партнеров в отношении передачи антибаллистических ракет. Он также намекнул, что причиной отказа могла быть попытка "сделать Украину более уступчивой" в политических вопросах.

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