После аномальной жары в Украину ворвутся грозы, шквалы и град, - синоптик (карта)

После африканской жары в Украину придет холодный фронт с осадками.

Сильная жара в Украине уже подходит к концу. Вскоре в Украине станет более комфортно по температуре, но ее снижение будет сопровождаться грозами, ливнями, градом и шквалами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что в настоящее время атмосфера перешла в "режим гриля", и особенность нынешней волны жары в том, что больше всего она досаждает Центральной Европе. В частности, в Австрии зафиксировали рекордные +40,7°, а в Украине самую высокую температуру зарегистрировали на Закарпатье в Берегово – +38,2°.

По прогнозу синоптика, 6 и 7 августа в Украине ожидается пик африканской жары.

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"В четверг и пятницу, 6–7 августа, в Украине температурные максимумы местами будут достигать +40º", – предупредил Постригань.

Однако, по его словам, на синоптических картах уже появился активный холодный атмосферный фронт, продвигающийся примерно по линии Нидерланды – Португалия.

"В пятницу, 7 августа, этот атмосферный фронт начнет проявляться на западе нашей страны. Атмосферное давление будет падать, облачность усилится. Столкновение воздушных масс с разными свойствами станет "толчком" для развития гроз, ливней, града и шквалов. На смену раскаленному воздуху придет более прохладный воздух из акватории Балтийского моря. Температурный фон пойдет на спад", – прогнозирует синоптик.

В субботу, 8 августа, благодаря освежающему воздействию грозовых дождей жара пойдет на спад. Температура ночью еще будет высокой, +18º...+23º, но днем ожидаются более комфортные +25º...+30º.

"Август еще будет теплым и жарким, но с каждым днем солнце будет постепенно терять свою летнюю силу", – резюмировал эксперт по погоде.

Похолодание в Украине

О том, что температура в Украине снизится уже в ближайшие дни, говорит и известная синоптик Наталья Диденко.

В частности, 7 августа в Киеве еще будет жарко, однако уже возможны сильные ливни и шквалы, а уже 8 числа в столице ожидаются комфортные +25...+27 градусов.

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