Солдаты 51-й бригады после пересечения границы с РФ нашлись в Запорожье. Их не задерживали

В областном военном комиссариате подтверждают эту информацию. Однако не уточняют, как именно бойцы попали в Россию и как вернулись в Украину.

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В воскресенье министерство обороны Украины объявило о служебном расследовании в связи с сообщениями, что группа военнослужащих в конце прошлой недели перешла границу в сторону РФ, сообщает BBC Украина.

О результатах расследования должны в течение суток сообщить президенту Петру Порошенко.

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В пресс-службе министерства не смогли сказать, чем закончилось это расследование, и продолжается ли оно до сих пор.

В Запорожье также своим ходом прибыли 21 служащий с 24-й механизированной бригады (город Яворов, Львовская область), которые говорят, что их командир бросил их на поле боя, указав направление на Запорожье.

Как рассказал в Запорожье журналистам Михаил Логвинов, заместитель областного военного комиссара, бойцы, которых долгое время обстреливали "Градами", вышли в Куйбышевском районе без патронов и продовольствия. Среди них много контуженных.

Их доставили на территорию 55-й отдельной артиллерийской бригады - туда, где находятся и солдаты, вернувшиеся из России. По словам господина Логвинова, состояние бойцов психически тяжелое. С ними работают кировоградские психологи, проводит следственные действия прокуратура.

Заместитель военного комиссара, сославшись на тайну следствия, не рассказал, как и почему украинские военные оказались в России и затем вернулись в Украину.

По его словам, не смотря на то, что с ними работает днепропетровска военная прокуратура, эти люди не считаются задержанными и не находятся под охраной.

Как сообщал УНИАН, журналист Роман Бочкала написал на своем Facebook, что солдат подозревают в дезертирстве.

"Вчера вечером 41 человек были доставлены в Запорожье к воинской части А1978. В настоящее время военная прокуратура проводит допросы и следственные действия. Ребят подозревают в дезертирстве. О статье "государственная измена" речь пока не идет", - отметил он. По словам Бочкалы, мобильные телефоны у задержанных отобрали, к ним приставлена военизированная охрана.