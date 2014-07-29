Перешедших границу России военных 51-й бригады вернули в Украину. Их подозревают в дезертирстве

Украинские военнослужащие 51-й отдельной механизированной бригады, попавшие в плен 25 июля, возвращены из России в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист одного из украинских телеканалов Роман Бочкала.

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"Вчера вечером все 41 человек были доставлены в Запорожье в воинскую часть А1978. В настоящее время военная прокуратура проводит допросы и следственные действия. Ребят подозревают в дезертирстве. Про статью "государственная измена" речь пока не идет", - отметил он.

По словам Бочкалы, мобильные телефоны у задержанных отобрали, к ним приставлена военизированная охрана.

"Как наши плененные воины оказались в Украине - не знаю. Данная информация поступила ко мне из двух источников. От жен задержанных, а также от бойцов 24-й бригады, которых тоже подозревают в дезертирстве, и они сейчас находятся в той же в/ч", - добавил журналист.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что более 40 украинских военнослужащих покинули ряды украинской армии и перешли на сторону РФ.

27 июля Министр обороны Украины ВалерийГелетей подтвердил информацию о пересечении государственной границы РФ 40 военнослужащими 51-й отдельной механизированной бригады.

”Информация есть, но не до конца проверена, проинформирую в ближайшее время Президента и общество, как это произошло и каким образом”, - подчеркнул он. По словам министра, Президент Украины назначил расследование относительно этого, и оно проводится.

Чуть позже украинские СМИ сообщили, что 42 бойца 51-й бригады пересекли границу с Россией в районе пункта Изварино в Луганской области. По словам офицера 51-й бригады, бойцы были вынуждены пересечь границу РФ, чтобы не попасть под непрерывные обстрелы террористов.