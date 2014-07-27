Гелетей подтвердил, что украинские солдаты пересекали госграницу России
Министр обороны Украины Валерий Гелетей подтвердил информацию о пересечении государственной границы РФ 40 военнослужащими 51-й отдельной механизированной бригады.
”Действительно, такой факт имел место”, - сказал он в эфире телеканала Интер, передает Украинская правда.
По словам министра, Президент Украины назначил расследование относительно этого, и оно проводится.
”Информация есть, но не до конца проверена, проинформирую в ближайшее время Президента и общество, как это произошло и каким образом”, - подчеркнул Гелетей.
Он также подчеркнул, что одной из важнейших задач считает создание сил специальных операций.
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Министр отметил, что неоднократно давал оценку некоторым командирам, которые были не в состоянии выполнять боевые задачи.
Но, по мнению Гелетея, все, что сейчас происходит в зоне АТО, формирует будущее украинской армии.
Ранее ряд российских СМИ сообщил, что более 40 украинских военнослужащих покинули ряды украинской армии и перешли на сторону РФ.