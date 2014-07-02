Россия создает под Симферополем военную базу для подготовки диверсантов - СНБО

Россия создает под Симферополем военную базу по подготовке диверсантов для осуществления террористической деятельности на материковой части Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

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«На территории РФ с помощью парламентских и политических сил, неправительственных организаций продолжается широкая кампания по поддержке террористических движений в восточных регионах Украины с соответствующей организацией массовых акций, сбором средств и других видов помощи боевикам», - отметил он.

Лысенко отметил, что «российская сторона продолжает использовать территорию Крыма для вербовки наемников, их подготовки, вооружения и переправки на восток Украины».

«С этой целью под Симферополем создается военная база по подготовке диверсантов для осуществления террористической деятельности на материковой части Украины», - добавил спикер СНБО.