Военные задержали российских диверсантов с ПЗРК и РПГ

При задержании у боевиков изъято 2 единицы РПГ-26, 2 единицы РПГ-7В, автомат АК-74 с ствольним гранатометом, патроны к автомату Калашникова, гранаты подствольного гранатомета.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

В настоящее время задержанные дают показания о своей деятельности, которая направлена на дестабилизацию ситуации в восточных областях Украины.

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Полученная информация свидетельствует об активном привлечении военнослужащих Российской Федерации к подготовке боевиков, которые совершают террористические акты на территории Украины, занимаются бандитизмом и убийствами.

Так один из задержанных боевиков сообщил, что проходил курс подготовки на базе одной из воинских частей на территории Ростовской области. На военном полигоне он и его сообщники проходили обучение, в ходе которого изучали тактику ведения диверсионных действий, использования ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) и РПГ (ручного противотанкового гранатомета). Также задержанные предоставили другую ценную информацию, которая будет полезной для украинских силовиков во время выполнения специальных задач в рамках антитеррористической операции.