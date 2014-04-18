Кандидатов в президенты Тимошенко, Ляшко и других взяли под круглосуточную охрану
13:30, 18 апреля 2014Политика
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И.о. президента Александр Турчинов поручил управлению Госохраны обеспечить круглосуточную охрану кандидатов в президенты.
Добкина будут охранять
Об этом пишет "Сегодня".
По состоянию на 11-30 на сайте и.о. главы государства опубликованы распоряжения касательно 6 кандидатов в президенты: Сергей Тигипко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Олег Ляшко, Михаил Добкин и Ольга Богомолец.
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