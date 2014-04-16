Успешными могут быть лишь естественные федерации - эксперт

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Успешными федерациями являются те, которые являются естественными федерациями. Таковыми есть США, Германия, Швейцария», - сказал он.

По его словам, страны, где федерацию делают искусственно, однозначно обречены на неудачу.

Ганущак отметил, что до сих пор не видит реакции местного самоуправления, а именно городов областного значения. «Они уже работают по принципу децентрализации, у них прямые межбюджетные отношения с Киевом», - сказал он.

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Ганущак заметил, что его настораживает непонимание местной элиты, что в случае федерализации, фактически формирование бюджетной политики будет определяться не из Киева, а субъектом федерации. «Это непонимание местной элиты достаточно сильно настораживает, они забавляются, и этот внешний фактор намного сильнее, чем их желание торговаться с центром. Фактически, торговля с центром приведет к тому, что потеряет в первую очередь местная элита», - сказал Ганущак.

По его убеждению, понятие федерализма в данном политическом плане возникает потому, что местная элита не хочет быть подконтрольной тем правилам, которые диктуются из центра. «Но ей Россия не предлагает лучшего», - добавил он.

Он отметил, что фактически только два субъекта федерации России - Татарстан и Чечня - «показали зубы и отстояли свое право определенным образом влиять на политику у себя на территории».

По его словам, по новой Конституции Крыма, которую ему навязывает РФ, Крым ничем не будет отличаться от других субъектов РФ.