Сепаратистам "откорректировали" план: Кремль передумал захватывать восток Украины - журналист

Cегодня утром донецкие сепаратисты получили план действий из координационного центра в России.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук со ссылкой данные группы "Информационное Сопротивление".

"Среди пунктов плана - создание регионального координационного центра "Донецкая республика" для координации действий сепаратистов в других областях, и заявления о проведении референдума по госустройству", - пишет он.

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Тымчук отмечает, что откорректирован предыдущий план Кремля – из нынешних вводных убран пункт о присоединении юго-восточных областей Украины к России.

"По некоторым данным, Москва осознала, что, не «переварив» Крым, не готова присваивать восток Украины. Таким образом, сепаратисты получили полноценный статус «пушечного мяса»", - заявил Тымчук.

Одновременно сеть группы "Информационное Сопротивление" не фиксирует особой активности в приграничных районах России по соседству с областями Украины, где происходят нынешние события.