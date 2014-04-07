Сегодня донецкие сепаратисты хотят самостоятельно провести референдум о федерализации

Сегодня, 7 апреля, в понедельник, в 12 часов сепаратисты, захватившие Донецкую ОГА, собираются объявить "народный мандат", то есть "распустить областной совет" и в качестве депутатов "избрать представителей" от всех представителей общественности в области.

Об этом сообщали местные СМИ.

Читайте такжеДонецкая милиция объяснила свое бездействие при захвате сепаратистами ОГА

Напомним, вчера, 6 апреля, захватчики зачитали резолюцию, в которой требуют немедленного созыва внеочередной сессии Донецкого областного совета и принятия ею решения о проведении референдума о вхождении в состав России.

Вчера сепаратистами был поставлен ультиматум: если до полуночи 6 апреля не созовут внеочередуную сессию, то сепаратисты "распустят областной совет".