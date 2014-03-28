В Конгрессе требуют от Обамы созвать сессию Совета НАТО и усилить боеспособность Европы

Полный текст письма изложил лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в «Фейсбук».

Уважаемый мистер Президент, мы пишем Вам сегодня в связи с тревожной ситуацией, требующей незамедлительного вмешательства, как следует из новой информации, оказавшейся в нашем распоряжении. Мы крайне обеспокоены агрессивными действиями Российских войск на восточной границе Украины, а также сообщениями о том, что Москва может угрожать нашим союзникам в Прибалтике. Мы призываем Вашу администрацию, в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО, передать имеющиеся у нас разведданные правительству Украины, чтобы помочь предпринять соответствующие и своевременные меры для защиты «суверенитета и территориальной целостности» Украины, которую Вы обязались поддерживать. Мы также уверены, что США категорически необходимо предпринять превентивные меры для приведения в готовность войск США в регионе и дополнительно усилить присутствие в регионе, чтобы обеспечить безопасность наших союзников и партнеров в Восточной и Центральной Европе.

Детальная информация о том, что внушает нам такие опасения, будет переслана дополнительным письмом по соответствующим каналам. Однако мы также хотим обратить внимание на множество незасекреченных отчетов высокопоставленных лиц в Вашей Администрации, из которых следует, что десятки тысяч российских войск сконцентрированы около восточной границы Украины и проводят там «учения», в Восточной Украине присутствуют силы российского спецназа, цель которых – провоцировать гражданские беспорядки и хаос, а также заметный след передвижений Российских военно-морских сил и сухопутных войск обнаружен поблизости Прибалтики.

У нас есть глубокое убеждение, что Москва может осуществить вторжение в Восточную и Южную Украину, давить с запада из Приднестровья, а также искать возможности захвата территорий в Прибалтике.

Командир Европейской группы войск США (EUCOM) и Генеральный Секретарь НАТО – оба подняты по тревоге. Ранее на этой неделе, в Брюсселе Командир EUCOM Генерал Филипп Бридлов заявил: «Российские войска, размещенные к востоку от границы Украины, очень внушительны по размерам и более чем готовы к бою» Он также заявил: «Было абсолютно логично разместить российские вооруженные силы на Восточной границе Украины с тем, чтобы двигаться оттуда в сторону Приднестровья (если такое решение было бы принято) – и это очень большой повод для тревоги!». Секретарь НАТО Генерал Расмуссен также подчеркнул, «Мы очень обеспокоены тем, что российские войска выстраиваются вдоль границ Украины».

Мистер Президент, вы заявили, что «работаете в постоянном контакте с Украинским правительством». Мы предполагаем, что такой контакт должен включать передачу любых разведданных о передвижениях российских войск и возможных сценариях атак на Украину, и предоставление такой информации должно позволить Украинскому правительству предпринять необходимые меры для защиты ее народа, суверенитета и территориальной целостности».

Мы также убеждены, что Вам необходимо приказать Министру Обороны повысить уровень тревоги и нарастить боеготовность американских войск в Европе безотлагательно, включая передовые силы быстрого реагирования. Если не предпринять подобные сдерживающие меры перед лицом российской агрессии, то это значительно осложнит возможности дипломатического и мирного разрешения этой ситуации, которого мы все так хотим. Бездействие США и НАТО будет лишь поощрять российских военных стратегов, и вероятность дальнейшей эскалации будет, скорее всего, лишь возрастать.

Мы все вынесли из предыдущих кризисов понимание, что, если американские вооруженные силы не развернуты заранее, в ответ на лишь прогнозируемую угрозу, то в дальнейшем это значительно сокращает нашему руководству пространство для маневра при принятии решений. В связи с этим мы призываем Вас созвать экстренную сессию Совета НАТО под руководством Министра Хейгела и Председателя Демпси и потребовать от наших союзников по НАТО также повысить боеготовность своих вооруженных до уровня, соответствующего событиям, квалифицированным по Статье 5. (Статья 5 предполагает, что члены НАТО должны вмешаться в случае военной атаки на одного из членов НАТО)

Мистер Президент, у нас все еще есть возможность предотвратить агрессию России, однако президент Путин должен увидеть, что мы привержены своему долгу перед Украиной и нашими Европейскими союзниками и партнерами. Он должен со всей очевидностью отметить нашу решимость, включая решимость вести военные действия, и абсолютно четко понять, во что ему это обойдется.