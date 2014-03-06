Пентагон увеличивает количество истребителей в Прибалтике

Об этом агентству Reuters сообщил источник в Пентагоне, передает РБК.

По данным источника, США направят в регион шесть истребителей F-16 Eagle и еще один самолет-заправщик KC-135 для "укрепления американской миссии" в регионе.

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США предоставляет четыре истребителя F-15 в регионе в рамках программы по распознаванию и ответу на нарушения воздушного пространства над Эстонией, Литвой и Латвией.

Дополнительные самолеты будут перенаправлены с воздушной базы в Великобритании на базу рядом с литовским г.Шяуляй.

Кроме того, Пентагон проводит консультации с Министерством обороны Польши, на территории которой сейчас находятся десять американских истребителей.